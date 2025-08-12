Mañueco anuncia una reunión para que la «reconstrucción» empiece «de forma urgente» por los incendios en León El presidente de la Junta reitera que «la ayuda será rápida y generosa» y pide a los vecinos que trabajan «por su cuenta» que «se coordinen con los equipos de extinción de incendios»

Alberto P. Castellano León Martes, 12 de agosto 2025, 14:31

El presidente de Castilla y León ha convocado una «reunión informal» con varios consejeros como el de Medio Ambiente y el de Economía y Hacienda para este miércoles para «empezar a trabajar desde ya» en los daños y asegura que la Junta se «va a volcar» para que la ayuda »generosa« llegué lo antes posible para los afectados por los incendios de estos días en varios provincias de la comunidad como León.

Ha sido desde esta ciudad donde ha agradecido también el trabajo de los equipos de extinción, la ayuda «de otras comunidades y de Portugal» y el apoyo y coordinación con todas las instituciones y afectados. Mañueco ha recalcado el mensaje que lanzó de madrugada en Zamora: «No vamos a dejar a nadie atrás».

Tras ello ha repasado la situación a primera hora de la mañana de este 12 de agosto con 2.500 personas, valorando positivamente que se ha «aprovechado la ventana abierta durante la noche», informando de que durante la tarde puede volver a empeorar la situación por culpa de la situación meteorológica y ha pedido a la ciudadanía que siga colaborando para que se repitan hechos como uno del que ha informado el presidente autonómico: «La Guardia Civil ha detenido a una persona que presuntamente provocó el incendio de Ávila» a la vez que ha recordado que «a las 5:30 de la madrugada en la zona de Gordón se ha sofocado un conato que los técnicos han trasladado que fue provocado».

Mañueco también ha valorado las noticias que llegan de vecinos de localidades como San Esteban de Nogales que están llevando a cabo partidas particulares para intentar atajar el avance del fuego: «Respeto mucho las actuaciones individuales de las personas. Pero respeto también lo que me dicen los técnicos. Creo que se tiene que coordinar con quien tiene toda la información«.

El presidente autonómico ha pedido mucha prudencia porque «el aire es cambiante y pueden ponerse en riesgo. Puedo decir que todo se puede reponer menos la vida humana. Tengamos tranquilidad. Sabemos que hay muchos recuerdos, casas familiares, pero no queremos que haya mayor gravedad de la que estamos viviendo en estos momentos».