Pésame unánime en España por la víctima mortal en los incendios de León Los gobiernos central y autonómico, instituciones locales y provinciales, clubes deportivos y numerosos ciudadanos muestran su pesar por el fallecimiento de un voluntario en la zona del municipio leonés de Nogarejas

Todos los esfuerzos para conseguir que la tragedia, ya de por sí tremenda, no diera un paso más no han podido evitar que el martes 12 de agosto de 2025 quede marcado en la historia de León como la fecha en la que se ha tenido que lamentar un nuevo fallecido por culpa de los incendios.

En este caso, un joven voluntario de 35 años que había sido integrado en el operativo porque había aportado medios «de interés» para la extinción del fuego es quien ha perdido la vida. Un suceso, en el que también ha resultado herido otro hombre de 36 años, ha conmocionado a toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha enviado sus condolencias por el fallecimiento de un voluntario en la zona de Nogarejas a través de un mensaje en la red social X: «Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León. Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio».

El líder del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, también ha transmitido su pesar a través de las redes sociales y ha aprovechado para comentar que ha hablado con el Rey, que le ha transmitido su solidaridad: «Agradezco al Rey su solidaridad con los afectados por los incendios en Castilla y León y su apoyo a todos los que luchan contra el fuego. Acabo de hablar con Su Majestad y me ha transmitido su pesar por el voluntario fallecido y su cariño a todas las personas en estos momentos tan duros».

Se ha sumado el líder del partido de Mañueco, Alberto Núñez Feijóo, a estas palabras: «Lamento el fallecimiento en León de un voluntario que se había ofrecido para ayudar a los bomberos a combatir el fuego, y deseo una pronta recuperación a las personas heridas . Todo mi cariño a sus allegados. Todo mi apoyo a los servicios de extinción que continúan luchando contra el fuego».

Lamentos que también llegaban por parte del responsable del Gobierno central en la comunidad, Nicanor Sen y el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, así como desde la Diputación Provincial de León y su presidente Gerardo Álvarez Courel: «Consternado por el fallecimiento del voluntario. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Y pronta recuperación a los heridos. Reconocimiento, no solo a su labor, sino también a la de quienes siguen arriesgando su vida luchando sin descanso contra el fuego».

Condolencias a las que se suma la Cultural, tanto de fútbol como baloncesto, que «lamenta profundamente el fallecimiento del voluntario que realizaba labores de extinción en uno de los incendios de León Trasladamos nuestro pésame a la familia, amigos y compañeros. Asimismo, deseamos una pronta recuperación a los heridos».

Mensajes de dolor y acompañamiento a las familias, de deseo de recuperación a los heridos y de lamento por una situación que han inundado las redes sociales, con usuarios volcados por una situación que alarma a León y todo el país.