Susto en San Francisco por un coche que empezó a echar humo

El olor a quemado se notaba desde la calle Lancia y solapaba al de las hamburguesas que ya se empezaban a preparar pasadas las 13:30 horas de este martes 30 de septiembre en el Come y Calle del Jardín de San Francisco de León.

El humo que comenzaba a salir de un vehículo estacionado en las inmediaciones del jardín alertaba a conductores y peatones y obligaba a intervenir a policía local de León y una dotación de Bomberos de León.

Intervención de Bomberos de León. A.G.B

Se afanaban los profesionales en localizar el foco del humo en la parte delantera de un vehículo eléctrico y todo apunta a un fallo en la batería del mismo.

Por suerte la actuación se quedaba en un susto que llamaba la atención a los leoneses que paseaban por la zona y se acercaban hasta el Come y Calle que ya tiene actividad en estas fiestas de San Froilán 2025.

Una actuación más este martes para los servicios que desde la pasada noche también trabajan en un incendio en una planta de reciclaje en Onzonilla.