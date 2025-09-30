leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del incendio desde un helicóptero de extinción. Infocal

Siete horas y 35 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan

El foco, el más grave del mes de septiembre en la provincia, se inició a primera hora de la tarde del lunes y no se dio por controlado hasta las 22:38 horas

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:27

Hasta 35 medios terrestres y aéreos participaron en las labores de extinción del incendio más grave de la provincia de León este mes de septiembre que se declaraba a primera hora de la tarde del lunes 29 de septiembre en el municipio de Riello.

Las llamas comenzaban a alertar a los vecinos a las 15:35 horas, cuando numerosas llamadas a emergencias ponían sobre aviso a los medios de extinción que se dirigían a la zona para trabajar en su extinción.

Fueron hasta 35 los medios que durante la jornada de ayer lunes trabajaron en el foco con hasta cuatro autobombas, dos bulldozer y cinco Elif/Brif desplegadas así como siete helicópteros que desde el aire se afanaban en sofocar el incendio forestal.

Superadas las 22:30 horas el operativo daba por controlado el fuego tras siete horas de intenso trabajo en una jornada con ligera subida de las temperaturas respecto a días anteriores y presencia de viento que complicó las labores.

14 medios siguen trabajando en la zona

A primera hora de este martes 30 son 14 los medios que siguen trabajando en la zona para sofocar por completo las llamas y evitar reactivaciones del incendio más grave de la provincia en este mes de septiembre tras un verano devastador.

Las causas de este incendio en Riello siguen en investigación y todavía se desconoce el número de hectáreas afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  2. 2 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  3. 3 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  4. 4 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  5. 5 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  6. 6 Una colisión múltiple en una rotonda de León deja una mujer herida
  7. 7 Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas
  8. 8 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León
  9. 9 El Ayuntamiento de León busca «recursos legales» para una solución «definitiva» al problema de Bodegas Armando
  10. 10 Dos camioneros resultan heridos en un accidente en la A-6 en Folgoso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Siete horas y 35 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan

Siete horas y 35 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan