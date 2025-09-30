Siete horas y 35 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan El foco, el más grave del mes de septiembre en la provincia, se inició a primera hora de la tarde del lunes y no se dio por controlado hasta las 22:38 horas

Hasta 35 medios terrestres y aéreos participaron en las labores de extinción del incendio más grave de la provincia de León este mes de septiembre que se declaraba a primera hora de la tarde del lunes 29 de septiembre en el municipio de Riello.

Las llamas comenzaban a alertar a los vecinos a las 15:35 horas, cuando numerosas llamadas a emergencias ponían sobre aviso a los medios de extinción que se dirigían a la zona para trabajar en su extinción.

Fueron hasta 35 los medios que durante la jornada de ayer lunes trabajaron en el foco con hasta cuatro autobombas, dos bulldozer y cinco Elif/Brif desplegadas así como siete helicópteros que desde el aire se afanaban en sofocar el incendio forestal.

Superadas las 22:30 horas el operativo daba por controlado el fuego tras siete horas de intenso trabajo en una jornada con ligera subida de las temperaturas respecto a días anteriores y presencia de viento que complicó las labores.

14 medios siguen trabajando en la zona

A primera hora de este martes 30 son 14 los medios que siguen trabajando en la zona para sofocar por completo las llamas y evitar reactivaciones del incendio más grave de la provincia en este mes de septiembre tras un verano devastador.

Las causas de este incendio en Riello siguen en investigación y todavía se desconoce el número de hectáreas afectadas.