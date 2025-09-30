leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camión de bomberos de León.

Bomberos de León pasan toda la noche controlando un incendio en una planta de reciclaje

Las llamas comenzaron sobre las 22:00 horas del lunes en una nave cerca de Ardoncino y este martes continúan las labores de extinción

A.G.B

A.G.B

León

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:08

Un incendio en una fábrica de reciclajes en el alfoz de León moviliza a Bomberos del Ayuntamiento de León que han pasado toda la noche trabajando en el control y extinción de las llamas.

El fuego comenzaba sobre las 22:00 horas en una nave dedicada al reciclaje de Onzonilla, León Verde, ubicada en el kilómetro 6 de la CL-622 a la altura de Antimio de Arriba y a poca distancia de la localidad de Ardoncino.

Según confirman Bomberos de León, varias dotaciones han pasado toda la noche del lunes al martes trabajando en la zona para controlar las llamas de un virulento incendio por el material que almacenaba la nave, balas de papel «muy difíciles de apagar».

El foco habría comenzado en unos contenedores en el exterior del recinto de esta empresa de reciclaje, según confirma la sala de emergencias del 112 que dio aviso a bomberos, Guardia Civil y empresa de suministros.

Noticias relacionadas

Siete horas y 35 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan

Siete horas y 35 medios para controlar en incendio de Riello cuyas causas se investigan

Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia

Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia

Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido

Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido

Por la composición del material que convulsionó, el fuego se mantiene a la espera de que ardan del todo ya que su completa extinción se puede demorar en el tiempo. Es por ello que este martes 30, aún con el foco ya controlado totalmente, dotaciones de bomberos seguirán trabajando en el punto en labores de prevención y vigilancia de las llamas.

La imagen, con una intensa columna de humo negro que se podía ver a varios kilómetros de distancia, recordaba a la del incendio que se producía en mayo de este mismo año en una nave cercana, también en Onzonilla, que afectaba a otra planta de reciclaje.

En esta ocasión no hay que lamentar más daños que los materiales en una nave que ha quedado muy dañada por el efecto del fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  2. 2 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  3. 3 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  4. 4 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  5. 5 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  6. 6 Una colisión múltiple en una rotonda de León deja una mujer herida
  7. 7 Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas
  8. 8 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León
  9. 9 El Ayuntamiento de León busca «recursos legales» para una solución «definitiva» al problema de Bodegas Armando
  10. 10 Dos camioneros resultan heridos en un accidente en la A-6 en Folgoso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Bomberos de León pasan toda la noche controlando un incendio en una planta de reciclaje

Bomberos de León pasan toda la noche controlando un incendio en una planta de reciclaje