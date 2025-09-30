Bomberos de León pasan toda la noche controlando un incendio en una planta de reciclaje Las llamas comenzaron sobre las 22:00 horas del lunes en una nave cerca de Ardoncino y este martes continúan las labores de extinción

A.G.B León Martes, 30 de septiembre 2025, 09:08 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

Un incendio en una fábrica de reciclajes en el alfoz de León moviliza a Bomberos del Ayuntamiento de León que han pasado toda la noche trabajando en el control y extinción de las llamas.

El fuego comenzaba sobre las 22:00 horas en una nave dedicada al reciclaje de Onzonilla, León Verde, ubicada en el kilómetro 6 de la CL-622 a la altura de Antimio de Arriba y a poca distancia de la localidad de Ardoncino.

Según confirman Bomberos de León, varias dotaciones han pasado toda la noche del lunes al martes trabajando en la zona para controlar las llamas de un virulento incendio por el material que almacenaba la nave, balas de papel «muy difíciles de apagar».

El foco habría comenzado en unos contenedores en el exterior del recinto de esta empresa de reciclaje, según confirma la sala de emergencias del 112 que dio aviso a bomberos, Guardia Civil y empresa de suministros.

Por la composición del material que convulsionó, el fuego se mantiene a la espera de que ardan del todo ya que su completa extinción se puede demorar en el tiempo. Es por ello que este martes 30, aún con el foco ya controlado totalmente, dotaciones de bomberos seguirán trabajando en el punto en labores de prevención y vigilancia de las llamas.

La imagen, con una intensa columna de humo negro que se podía ver a varios kilómetros de distancia, recordaba a la del incendio que se producía en mayo de este mismo año en una nave cercana, también en Onzonilla, que afectaba a otra planta de reciclaje.

En esta ocasión no hay que lamentar más daños que los materiales en una nave que ha quedado muy dañada por el efecto del fuego.