Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León

El coche volcado en la entrada del pueblo.

Un hombre de 67 años resulta herido tras salirse de la vía con el vehículo en el que viajaba y volcar con el mismo.

El accidente se producía la madrugada del lunes a este martes 30 de septiembre cuando, a las 4:50 horas, la sala de emergencias del 112 recibía una llamada solicitando asistencia para un varón que se había salido de la vía con su vehículo.

En concreto, se requería asistencia en el kilómetro 4 de la carretera provincial LE-6707 a la altura del pueblo de Villalebrín, junto a Sahagún.

Emergencias movilizó a policía de Sahagún, Guardia Civil de Tráfico y una dotación de Sacyl que se trasladó al lugar para atender al herido, único ocupante del vehículo, que permanecía consciente. Más tarde el hombre fue trasladado al Hospital de León.

A primera hora de este martes el coche, volcado, todavía se podía ver en la entrada del pueblo.

