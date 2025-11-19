leonoticias - Noticias de León y provincia

Obras en la nueva glorieta del puente de los Leones. Campillo

El puente de los Leones se abrirá el jueves 20 con nueva rotonda a estrenar

Se prevé que la nueva glorieta comience a funcionar sobre las 15 horas y hasta entonces el tráfico seguirá cortado

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025

La nueva glorieta de la intersección entre la avenida Palencia, Ingeniero Sáenz de Miera, el paseo Salamanca y el Puente de los Leones comenzará a funcionar sobre las 15 horas de mañana, jueves 20 de noviembre, cuando se espera el final de los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en la zona desde el martes y que obligan a prologar el corte total del tráfico en este punto hasta dicho momento.

La Policía Local de León pidió este miércoles a los conductores que, mientras dure el corte de tráfico, eviten la llegada a este punto y utilicen itinerarios alternativos y les recordó que, hasta mañana, sobre las 15 horas, no podrán acceder a la avenida Palencia ni desde el paseo Salamanca, ni desde Ingeniero Sáenz de Miera, ni desde la glorieta de Guzmán El Bueno.

No obstante, sí estará permitido el acceso al Palacio de Congresos y a la estación de Adif desde Ingeniero Sáenz de Miera a través de la calle Sancho el Gordo y desde la avenida Dr. Fleming.

