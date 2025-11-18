El corte total del Puente de los Leones desvía el tráfico al norte y sur de León A falta de rematar la obra e instalar mobiliario y señalética, está previsto que la nueva glorieta comience a estar operativa el jueves 20 de noviembre

Las obras de la glorieta que tomará el relevo del cruce situado en la margen occidental del Bernesga afrontan uno de los momentos más críticos para el tráfico rodado en León con el corte total del Puente de los Leones durante dos jornadas completas.

El motivo de este cierre son los trabajos de fresado de asfalto y pintura, su retirada y el posterior asfaltado de la superficie de esta infraestructura que conecta el centro de la ciudad desde la plaza de Guzmán el Bueno con la zona de las estaciones de tren y autobús.

Con el objetivo de evitar en la medida de lo posible aglomeraciones del tráfico en la zona, la Policía Local del Ayuntamiento de León ha puesto en marcha un dispositivo especial estableciendo puntos de regulación del tráfico tanto en la zona de afección como en las vías alternativas. Para ello, el consistorio asegura que se ha intensificado la presencia de agentes para llevar a cabo este dispositivo con un efectivo diario de 19 personas entre subinspectores, oficiales y agentes. Parte de ellos se pueden observar en los extremos de la obra en el paseo de Salamanca, las avenidas de Palencia y Sáenz de Miera, y la plaza de Guzmán El Bueno.

Nueva glorieta

Una vez finalizado el corte de tráfico, se espera que la noche del 19 al 20 de noviembre, la previsión es que la nueva glorieta entre en funcionamiento el jueves 20 de noviembre. Aunque se habrá al tráfico se informa de que falta por rematar la obra e instalar el mobiliario y la señalización.

La Policía Local informa a los conductores que mientras dure el corte de tráfico eviten la llegada a este punto y utilicen itinerarios alternativo además de que se permite el acceso al Palacio de Congresos y a la estación de ADIF desde Ingeniero Sáenz de Miera a través de la calle Sancho el Gordo y desde la avenida Doctor Fleming.