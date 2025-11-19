leonoticias - Noticias de León y provincia

Ilustración del curso.

El Ayuntamiento de León programa dos cursos de sexualidad y discapacidad

Uno de ellos está destinado a profesionales y otro a padres y familiares y en ambos casos las inscripciones ya están abiertas

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:48

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha programado dos cursos sobre sexualidad y discapacidad que se van a realizar durante el mes de diciembre. Uno de ellos está dedicado a profesionales y otro a padres y familiares.

Ambos serán impartidos por Natalia Rubio Arribas, psicóloga autorizada a desempeñar actividades sanitarias, sexóloga, pedagoga y maestra Educación Especial. Es, además, experta en educación sexual, asesoramiento sexológico y terapia sexual y de pareja y experta en enfoque de género e igualdad.

El curso destinado a las familias se celebrará el próximo 19 de diciembre en horario de 10:00 a 13:30 horas en el Palacio del Conde Luna y las inscripciones ya están abiertas a través del correo electrónico: marianela.rebollo@aytoleon.es.

Por otro lado, el curso dirigido a profesionales y voluntarios que trabajan con personas con discapacidad se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre entre las 16:00 y las 20:00 horas en el Palacio del Conde Luna. En este caso las inscripciones también están abiertas en el correo electrónico: marianela.rebollo@aytoleon.es.

