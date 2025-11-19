leonoticias - Noticias de León y provincia

Obras en octubre en la zona.

Las obras del paso inferior de La Granja con la LE-20 afectarán a los vecinos del sur de León

Podrán experimentar una bajada de la presión en el suministro del agua este jueves por los trabajos

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:41

Aguas de León informa que este jueves, 20 de noviembre, los vecinos de la zona sur de la ciudad de León podrían experimentar reducciones en la presión del suministro de agua potable en el periodo comprendido entre las 08.00 y las 20.00 horas.

Esta afección al suministro se debe a las obras de construcción del paso inferior del enlace de La Granja con la LE-20, que afectará a la red de distribución de agua que abastece a la capital leonesa.

Desde Aguas de León han añadido de que se mantendrá contacto permanente con la empresa adjudicataria de las obras y con las autoridades locales para coordinar los trabajos y minimizar al máximo el impacto sobre la población y, una vez finalizados estos trabajos programados, se procederá de inmediato a la estabilización de la presión en la red para restablecer el servicio normal lo antes posible.

