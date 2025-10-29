El PSOE niega que Carlos Martínez tuviera «intención de burla» en sus palabras sobre León La vicesecretaria general del PSCyL, la leonesa Nuria Rubio, defiende la «buena relación» con la UPL e invita a José Antonio Diez a que abandone la confrontación con el partido

Leonoticias León Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:43

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, hizo este miércoles un llamamiento a la «calma» ante la polémica suscitada por las palabras del líder autonómico, Carlos Martínez, sobre la identidad leonesa y la 'y' que une a Castilla con León durante el acto celebrado el pasado fin de semana. «No ha habido ninguna intención de mofa o burla», dijo para negar que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta pretendiera faltar al respeto a la identidad leonesa.

En una comparecencia en la sede autonómica del PSOE en Valladolid, la leonesa Nuria Rubio invitó a analizar todas las intervenciones de Carlos Martínez, tanto públicas como en el seno del partido, hablando de la provincia de León o la Región Leonesa. A su juicio, el también alcalde de Soria «siempre ha dejado claro» su «respeto» hacia las «dos regiones» que componen la Comunidad, así como su apuesta por que se compense al territorio que ha crecido «más despacio».

«Yo llamo a la calma» ante las críticas originadas, en su opinión, por la difusión de una parte «recortada» de la intervención de Carlos Martínez en León, ya que recordó habló de cohesión territorial y servicios públicos, cuestiones «muy importantes» que afectan también a al provincia leonesa. Por ello, pidió analizarla con una «visión global» y no circunscribirse a «una parte», si bien señaló que el propio secretario general dará explicaciones cuando tenga la oportunidad porque ahora tiene «agenda internacional».

«No había ninguna intención de mofa, ni de burlarse», dijo Nuria Rubio para añadir que será él quien «dará explicaciones». No obstante, consideró «injusta» que parezca que Carlos Martínez «desprecia» a León, cuando eligió la provincia para el lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la Junta, con unas jornadas de dos días que contaron la presencia de ministros y del propio secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Respeto absoluto» por el leonesismo

También, la vicesecretaria general del PSCyL expresó un «respeto absoluto» por las personas que defienden la autonomía de León, así como por las que como ella apuestan por la continuidad de León en la Comunidad y un cambio de gobierno en Castilla y León, tras casi 40 años de gestión del Partido Popular.

Igualmente, Nuria Rubio aseguró que el PSOE mantiene una «buena relación» con la UPL, con quien gobierna en coalición la Diputación de León, por lo que insistió respetan «profundamente» a todos los partidos, especialmente a los que tienen acuerdos de gobierno. Además, insistió en que el pacto entre los socialistas y los 'leonesistas' goza de «salud» como hace «muy poco» se puso de manifiesto en una reunión para revisar su cumplimiento. «Lo demás es ruido», dijo.

Por otra parte, la dirigente socialista aseguró que «particularmente» no le habían sorprendido las palabras del alcalde de León, José Antonio Diez, ya que consideró «últimamente» no parece estar «muy acorde« con la posición del PSOE. «Le animo a que abandone esa senda» y se centre en su gestión como alcalde«, añadió Nuria Rubio.

Finalmente, aseguró que respetan la decisión del regidor leonés de no participar en las jornadas del partido de este fin de semana, pero también le exigió que él lo haga con las «siglas» del partido, así como con los secretarios provincial, autonómico y federal, Javier Alfonso Cendón, Carlos Martínez y Pedro Sánchez, respectivamente. De hecho, recordó que el PSOE tiene órganos internos para «dirimir» las discrepancias.