Imágenes de archivo de José Antonio Diez y Carlos Martínez. Campillo

Guerra abierta entre Diez y el PSOE: acusa a Martínez con su 'Castillaleón' de «mofa»

El alcalde de León, que no acudió al acto de su partido este fin de semana en la capital, pone pie en pared contra el candidato a la Junta

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:52

Comenta

La guerra es más pública, más evidente y más encarnizada si cabe. Aunque bien es cierto que nunca ha dejado de ser otra cosa. Tras su sonada ausencia en el acto que el PSOE de Castilla y León organizaba este pasado fin de semana en la capital leonesa y que reunía a la cúpula del partido con el presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza, el alcalde de León por fin se pronunciaba.

Desde Ayalmonte, donde acudió para apoyar a una cofradía leonesa, José Antonio Diez era testigo desde la distancia de lo que ha calificado en sus redes como «mofa» a «nuestra identidad».

Es la manera en la que se pronuncia sobre las polémicas palabras que el candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, pronunciaba en León y que encendían al leonesismo: «Me critican porque sigo 'Castillaleón' seguido. Habrá que decir Castilla y León y Burgos y Valladolid y Segovia».

Las redes sociales y las reacciones

El vídeo de su comparecencia en el Palacio de Exposiciones comenzaba a correr como la pólvora en redes sociales, levantando ampollas entre buena parte de los leoneses que acusan al líder de los socialistas en la comunidad de no entender la birregionalidad de la comunidad e incluso de «burlarse» de la Región Leonesa. Así lo asegura el presidente de UPL, Carlos J. Salgado, o la secretaria general del partido, Alicia Gallego, que pide «respeto» y habla de «insulto a los leoneses».

Con una foto de los pendones concejiles, el alcalde de León utilizaba las redes para, sin citar directamente ni al partido ni a Martínez, lanzar su mensaje. «Nuestra identidad no la oculta la mofa. Nuestra reivindicación no se apaga por no escucharla», empezaba, para seguir asegurando que tiene «más ganas que nunca de seguir luchando por mi gente, el autogobierno y el futuro».

Respecto a su sonada ausencia en el acto, en un cruce de acusaciones la pasada semana con los líderes provinciales del partido por su invitación al mismo, el alcalde concluía con un «hay ausencias y silencios que importan más que algunos discursos. Siempre, y solo, León».

