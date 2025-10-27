Diez afirma que Martínez «no entiende nada» y lamenta su «desprecio» a León

Rubén Fariñas León Lunes, 27 de octubre 2025, 14:37 Comenta Compartir

Fue uno de los grandes ausentes de la convención socialista que durante el fin de semana albergó el Palacio de Exposiciones de León. Optó por marcharse a Ayamonte, donde la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad consiguió traerse a la ciudad el congreso de esta advocación en 2027, casi como si premonizara lo que iba a ocurrir.

José Antonio Diez, que ya expuso en redes sociales su opinión, insistió en que este encuentro que clausuró el presidente del Gobierno Pedro Sánchez le ha dejado «dos profundas decepciones». Una con su líder federal y otra con el autonómico.

Sobre Carlos Martínez, que confundió la segunda parte del nombre de la comunidad sin entender que se refiere a la región leonesa y no a la provincia, para tratar de justificar que no pronuncia la 'y' del nombre de la comunidad, el regidor leonés rechazó que su homólogo soriano «se tome a mofa» las reivindicaciones identitarias y de derecho al autogobierno que reclaman los leoneses. «Son declaraciones desafortunadas. No está entendiendo nada y ratifica que un soriano no tiene nada que ver con uno de León. No nos entienden». Diez rechazó que se compare a León con el resto de provincias e insistió en que esta tierra tiene «su propio ideosincrasia y reivindicación», lamentando que se les meta en un «totum revolutum» y se llegue a afirmar que León con Valladolid es mejor: «Lo que somos es peores, más pobres y más olvidados». Por ello, afirmó que alguien que quiere liderar un proyecto en Castilla y León «no puede despreciar a León» y su deseo «mayoritario» de optar a un autogobierno.

Más pesar ha causado en el alcalde la ausencia de proyectos anunciados para la provincia en la quinta visita del presidente del Gobierno a esta tierra en los dos últimos meses. «Sigue sin hacer nada en beneficio de los leoneses tras tantos años de olvido». Durante el encuentro socialista no se habló de Feve, ni de Torneros, ni del Emperador... enumeró. «Es una profunda decepción que un presidente venga y no haga alusión a cómo va a intentar mejorar nuestro futuro».

El también secretario local de la agrupación socialista más numerosa de la comunidad autónoma afirmó que, como muchos otros socialistas, no está «identificado» con el proyecto actual ni con sus representantes. «Sería muy cínico si dijera que el PSOE, tal y como se gestiona y comporta con León, que estoy satisfecho. Llegará algún día el cambio», vaticinó. Mientras, explicó espera que su partido se vaya «corrigiendo» y apostó por seguir trabajando y reivindicando por León «donde haga falta, guste a quien le guste» porque él no se debe a ningún partido y sí a los leoneses.

Ampliar La feria de Oblanca y sus 2.000 referencias Las declaraciones del alcalde se produjeron en el marco de la feria para la hostelería que Grupo Oblanca celebra en la plaza de toros de León. Allí han lanzado nuevas referencias para dar a conocer sus productos, y cómo cocinarlos, para que este sector encuentre aquí la posibilidad de encontrar todo un surtido para sus cocinas. Ofrecen desde polla a pulpo, pasando por guistantes y alcachofas, hasta un total de 2.000 referencias que incluyen el cochinillo de quinta gama. Durante la jornada se han ofrecido showcooking o una formación del Bulli Foundation a través de los 30 expositores presentes. Todo ello con una marca leonesa que emplea a más de 500 personas en la provincia.