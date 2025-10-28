Martínez tensa aún más las relaciones en un PSOE leonés de chiste La «burla» hacia León del candidato a la Presidencia de la Junta rompe al partido entre los partidarios de la autonomía y la línea oficialista de Cendón

«Me han enseñado un truco para no decir 'castillaleón' y es decir: Castilla, y León, y Burgos, y Soria...». Esa fue la frase del secretario general autonómico del PSOE que levantó mínimas risas y muchas críticas entre el sector leonesista de su propio partido.

La puesta de largo de Carlos Martínez en León, bajo la atenta mirada del secretario general Pedro Sánchez, ha sido la enésima vuelta de tuerca para tensar las relaciones en un Partido Socialista de León que lleva años en guerra.

Si el actual socialismo leonés tiene un líder de opinión ese es José Antonio Diez. El alcalde de la capital, secretario de la agrupación local más numerosa de Castilla y León y la persona cuyos votos permitieron al PSOE sostener la única Diputación que gobiernan en la comunidad, no dudó en salir al paso de esas declaraciones del candidato de su partido a la Presidencia de la Junta.

Tildando de «burla» hacia los leoneses, haber confundido con la provincia la segunda parte del nombre de la comunidad sin entender que se refiere a la birregionalidad leonesa y castellana, Diez lamentaba «el desprecio» hacia esta tierra y la incomprensión por parte de su líder autonómico sobre el sentimiento autonomista «mayoritario» de la sociedad leonesa.

No ha sido el único socialista que ha rechazado las palabras de Martínez. Concejales y cargos del partido han salido al paso para denunciar que en el PSOE de León existe una corriente leonesista que apuesta por la creación de una nueva autonomía para la provincia, como quedó reflejado la pasada semana en Villarejo de Órbigo, donde los ediles socialistas dieron su 'sí' a reclamar una comunidad para León. O, sin ir más lejos, la propia Diputación aprobó el mismo documento hace apenas 15 meses.

Ante esta corriente, la cúpula del PSOE de León ha optado por mirar hacia otro lado y tomarse a «chiste» la reclamación de buena parte de sus afiliados y simpatizantes.

Disparos en ambas direcciones

Primero fue la vicesecretaria de Organización autonómica, Nuria Rubio, señalando a medios de comunicación «que paga la Junta» por hacerse eco de las palabras de Carlos Martínez y que desde el propio PSOE han visto como «una mofa» hacia León.

Y más tarde el secretario general provincial, Javier Alfonso Cendón, posteando una viñeta de humor de Rodera en la que se sitúa a José Antonio Diez, alcalde socialista de León, a las faldas de Alfonso Fernández Mañueco. En el dibujo se ve la solicitud de Diez para que León sea considerada gran ciudad y se hace mención a que el secretario local acudiera a Ayamonte y rechazara ir a la polémica convención socialista, con frases como: «Mañueco y las procesiones son bien. El PSOE y Valladolid son mal», a lo que suma el retrato de Diez y Mañueco criticando a Pedro Sánchez. El líder de los socialistas en León afirma: «Si alguien lo resume mejor que Rodera, que me avise. Lo clava en su viñeta».

La nula relación entre Cendón y Diez, en su día rivales por el liderazgo del partido, suma así su enésimo episodio de los últimos años. Incendio tras incendio, desde acusaciones por adulterar un censo hasta críticas a micrófono abierto, han ido acrecentando la brecha del PSOE leonés que ha vivido con la 'y' copulativa de Castilla y León una nueva disyuntiva interna.