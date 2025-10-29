leonoticias - Noticias de León y provincia

Pleno de la Diputación de León.
Polémica con 'y' griega

El pacto en la Diputación sigue «estable» y Courel señala a la Junta de «castiga a León»

UPL y Partido Socialista trasladan que van a «seguir trabajando por la provincia» ante la polémica generada por Carlos Martínez

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:35

El pacto entre Unión del Pueblo Leonés y el Partido Socialista tiene otros dos años por delante para «seguir trabajando» por la provincia de León.

Así lo han confirmado el presidente Gerardo Álvarez Courel y el vicepresidente Roberto Aller, que han garantizado la continuidad del gobierno provincial de coalición tras la polémica generada por Carlos Martínez y que encendió la leonesismo.

El primero en trasladarlo ha sido el leonesista, Aller, quien insistió en que su partido va a seguir en la misma línea, aunque reconoce «la sensación de vacío» que sienten cuando pican a las puertas del Gobierno y la Junta. Una situación que mantiene «vigilante» a UPL, quien se compromete a «cumplir» con su compromiso.

Esas palabras las ha recogido Courel para garantizar que el equipo de gobierno seguirá funcionando: «El pacto es estable. Tenemos nuestras diferencias, lógico y normal, pero estamos para trabajar por y para la provincia».

El presidente de la Diputación, más allá de las palabras de su secretario general Carlos Martínez, que ha servido para que el leonesismo social reclame una revisión del pacto en la institución, ha expuesto que el «hastío» de los leoneses nace de «la Junta de castiga a León». «Por eso estamos hartos, por los 38 años de olvido a León», insistió.

Con ello han mostrado la fortaleza de este pacto para seguir reclamando proyectos y avanzar en mejoras para la provincia.

