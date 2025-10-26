Martínez enciende al leonesismo por «burlarse» de la birregionalidad Desde UPL piden al candidato socialista «que se culturice» y aprenda a utilizar la 'y' copulativa del nombre de la comunidad

Leonoticias León Domingo, 26 de octubre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El acto organizado por el PSOE en León este domingo con la presencia del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más que servir para acercar posturas con las reivindicaciones leonesistas ha tenido como consecuencia «un distanciamiento y malestar del leonesismo» por las declaraciones realizadas por Martínez.

En este aspecto, quizá la afirmación que más ha escocido al leonesismo ha sido cuando el líder autonómico del PSOE ha señalado que: «Me critican porque digo 'CastillaLeón' seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia». Una afirmación que para Unión del Pueblo Leonés es «un ataque directo a la identidad y regionalidad leonesa», apuntando en la red social X (antiguo Twitter) el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, que el líder autonómico socialista: «O no entiende la birregionalidad de la comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa. No sé qué es peor...»

En este aspecto, desde UPL han exigido al líder autonómico del PSOE de Castilla y León que «deje de burlarse de la identidad leonesa y de la Región Leonesa», reclamándole asimismo «que se culturice para aprender que la comunidad de Castilla y León tiene dicho nombre y una 'y' copulativa en medio porque está formada por dos regiones, aludiendo el León de su nombre a una de las regiones, la leonesa, que integran tres provincias: León, Salamanca y Zamora».

No obstante, esta no ha sido la única declaración del Secretario General del PSOE de Castilla y León de este domingo que ha molestado a UPL, que denuncia que hay un «ánimo de proseguir en la centralización y el ninguneo a León, Zamora y Salamanca por parte del PSOE» a la vista de las declaraciones de Carlos Martínez de este domingo, que señaló que hay que trabajar «desde la unidad de las nueve provincias y generando ese ámbito de cesión permanente para entender que el proyecto colectivo siempre es más importante que los proyectos individuales».

En este sentido, desde Unión del Pueblo Leonés apuntan que «cuando desde PSOE y PP se nos ha pedido a la sociedad de Salamanca, Zamora o León que cedamos basándose en que es más importante el proyecto colectivo de Castilla y León, ya sabemos lo que significa: más ninguneo y más marginación para la Región Leonesa.» Y señalan que «ya se nos pidió sacrificarnos como región respecto a nuestro derecho a ser comunidad autónoma, con el exitoso resultado de 180.000 habitantes perdidos entre León, Zamora y Salamanca, así como que la Región Leonesa arrastre la peor evolución socioeconómica de Europa en periodo autonómico».

Empezar por reconocer la birregionalidad

Por ello, rechazan también las declaraciones de este fin de semana en León del líder autonómico del PSOE, que ha llegado a afirmar que «a mí Castilla y León me pone mucho», y ha señalado que los socialistas buscan «un proyecto de identidad colectiva que sume a las nueve provincias en un proyecto común», afirmando asimismo que desde el Partido Socialista se busca «poner en pie a esta comunidad autónoma, unida de una vez por todas, con un posicionamiento único y unánime de las nueve provincias».

No obstante, desde UPL reprochan estas palabras al PSOE y apuntan que «es imposible que haya un posicionamiento único cuando las provincias leonesas nos estamos yendo al traste, tenemos una pésima evolución e índices, que son mucho peores que en Castilla, y se está demostrando que el proyecto birregional de Castilla y León no funciona para el desarrollo de Zamora, León y Salamanca».

Por todo ello, ante la llamada del líder autonómico socialista a que Castilla y León sean una comunidad autónoma «unida de una vez por todas», desde UPL advierten que «ni creemos ni creeremos nunca en una comunidad conjunta de Castilla y León. Queremos lo que nos corresponde por la Constitución, que es una comunidad autónoma de la Región Leonesa, formada por León, Zamora y Salamanca, y que esta autonomía propia sirva como herramienta para un desarrollo que no encontramos en el engendro birregional actual».

En el PP preguntan por los proyectos pendientes

El portavoz municipal del PP en la capital leonesa, David Fernández, afirmó hoy que «el abandono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ego del alcalde, José Antonio Diez, y los líos del PSOE bloquean los proyectos del Gobierno en la ciudad».

Al hilo de las jornadas celebradas este fin de semana con la presencia de Sánchez y la ausencia del alcalde, Fernández comentó tras la celebración de las mismas que el jefe del Ejecutivo central debería explicar por qué desde su llegada al mismo en 2018 se han paralizado o eliminado dichos proyectos.

«Los leoneses asisten atónitos a un nuevo episodio de un culebrón que ya aburre mientras la realidad es que el PSOE, llámese Sánchez o llámese Diez, margina a León y lastra su desarrollo», afirmó Fernández y añadió que llama la atención la presencia de determinados ministros, como es el caso de Óscar López, «cuya etapa como presidente de Paradores ha dejado un infausto recuerdo en la memoria de los leoneses con su innumerable lista de promesas incumplidas respecto a San Marcos».

El portavoz 'popular' fue especialmente crítico con el papel de José Antonio Diez y sus «cuitas» con la dirección socialista. «Como viene siendo habitual, escenifica uno de sus numeritos de cara a la galería (electoral) cuando lo cierto es que se ha mostrado incapaz de hacer una sola gestión efectiva por el Teatro Emperador, por la segunda fase de San Marcos, por la culminación de la integración ferroviaria, por la llegada de Feve al centro de la ciudad, ni por tantos otros proyectos que paralizó o eliminó Sánchez tras llegar a la Moncloa», detalló.