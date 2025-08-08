Adjudicado el proyecto que rehabilitará el antiguo consistorio de la Plaza Mayor La actuación prevé una restauración integral del Mirador del Concejo, con una inversión superior a 1,2 millones

Leonoticias León Viernes, 8 de agosto 2025, 12:28

La Junta de Gobierno Local extraordinaria, celebrada este viernes 8 de agosto, ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para la rehabilitación del edificio Mirador del Concejo de la Plaza Mayor de León, también conocido como el antiguo Consistorio.

La adjudicataria ha sido la arquitecta Virginia González Rebollo, con un contrato valorado en 57.475 euros, IVA incluido.

El objetivo de esta licitación es llevar a cabo una restauración integral del inmueble, cuya construcción data del siglo XVII. El proyecto contempla la adecuación del interior del edificio para compatibilizar su uso con actividades culturales y turísticas, manteniendo al mismo tiempo su funcionalidad histórica. También deberá adaptarse para albergar los talleres formativos en oficios tradicionales y artes plásticas que actualmente se desarrollan en el espacio.

La inversión total prevista asciende a 1.246.120 euros, de los cuales el 70% será financiado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al tratarse de uno de los proyectos seleccionados por el Programa 2% Cultural.

Instalaciones fotovoltaicas en espaciones municipales

El Ayuntamiento de León también ha avanzado este viernes con el proyecto de instalación y puesta en funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales para autoconsumo colectivo.

Concretamente este viernes ha aprobado los nombramientos de los coordinadores de varias de estas acciones, así como los planes de seguridad y salud del contrato mixto de servicio y suministro para tal fin. Los lugares en los que se instalará esta energía renovable son el Polideportivo Margarita Ramos, la Pérgola de la avenida Reyes Leoneses, el Polideportivo de Puente Castro y el Pabellón Gumersindo Azcárate. Estos sistemas de producción solar permitirán reducir tanto la factura de la luz del Ayuntamiento de León, como las emisiones de C02 en la ciudad.

Subvenciones a la promoción del comercio local

Este viernes, la Junta de Gobierno Local ha resuelto la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la realización de actividades en materia de promoción comercial en el municipio de León durante el presente ejercicio.

El Ayuntamiento de León ha distribuido 50.000 euros entre cinco entidades que trabajan promoviendo el comercio local en la ciudad leonesa: la Asociación de Comerciantes León Oeste, la Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), la Asociación de Empresarios León Norte y la Asociación Abierto León.