Ya hay concierto para inaugurar la remodelada plaza Mayor de León El Ayuntamiento de León anuncia el primer grupo participante en el Proyecto Península, que ofrecerá distintos espectáculos musicales en San Froilán

Leonoticias León Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

La ciudad de León se prepara ya para celebrar las fiestas de San Froilán que comenzarán a finales de septiembre y se extenderán hasta el 4 de octubre. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León ultima la programación en la que se incluirá, un año más, el Proyecto Península, un ciclo de conciertos que fusiona música tradicional y contemporánea, con el objetivo de promover la riqueza cultural y la pluralidad lingüística de la Península Ibérica a través de artistas que usan sus lenguas para contar historias universales.

Uno de los grupos que actuará en el marco de Península será Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos emergentes en el panorama actual. La actuación tendrá lugar la noche del jueves 2 de octubre, y el concierto se celebrará en la recién remodelada plaza Mayor, recuperando así la ubicación original de este festival.

El grupo extremeño de rock Sanguijuelas del Guadiana ha sido una de las sensaciones en los festivales del país, consolidando al grupo como uno de los emergentes con más proyección en España. Criados en lo que ellos denominan la 'Siberia Extremeña', concretamente en la localidad Casas de Don Pedro, el grupo pone en valor y reivindica las raíces de su tierra, fusionando el rock con la electrónica, el flamenco y la rumba, entre otros géneros musicales.

Su éxito de público se constata en que son decenas de fechas que ya tienen cerradas por salas de conciertos de toda la geografía española en las que ya han colgado el cartel de «no hay entradas». Ahora León se suma a su gira con un concierto abierto y gratuito a todo el público.

Festival de Música Española

El XXXVIII Festival de Música Española de León, que se celebra del 6 al 29 de septiembre, ofrece diez conciertos y dos sesiones de cine-coloquio en la capital y otros doce conciertos en sendas localidades de la provincia. Organizado por la Orquesta de Cámara Ibérica que dirige Miguel Fernández Llamazares, formación residente del encuentro, se trata del festival decano de los dedicados a la música clásica en España y suma cerca de 400 actuaciones y el estreno o reestreno de 151 obras.

Cada edición se graba en formatos de video y audio y su desarrollo, en palabras de su máximo responsable «permite establecer sinergias entre públicos diversos, desde los amantes de la música más clásica hasta los seguidores de las últimas corrientes».