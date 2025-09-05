El mercado tradicional vuelve a la plaza Mayor tras el fin de las obras La conclusión de los trabajos de reforma permite a los comerciantes volver a su enclave original tras la remodelación del espacio que cuenta ya con nuevo pavimento

Leonoticias León Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:17

El mercado tradicional de productos agroalimentarios volverá a celebrarse en la plaza Mayor a partir del miércoles 10 de septiembre. El fin próximo de las obras permitirá a los comerciantes volver a su enclave original tras la remodelación del espacio que cuenta ya con nuevo pavimento, lo que permitirá un mejor desarrollo de la cita en un espacio más accesible.

De este modo, los comerciantes dejan la ubicación provisional en la que fueron reubicados durante el transcurso de las obras, meses en los que han seguido celebrando el mercado en la zona del parking de San Pedro.

El mercado tradicional se celebra cada semana en León en las jornadas de miércoles y sábados en horario de mañana y ahora regresará a su tradicional lugar de desarrollo.