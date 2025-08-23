«No poder salir del parking ha sido un rollo» por las obras de la plaza Mayor de León Vecinos y transeúntes se muestran impacientes ante el final de unas obras que se han dilatado varios meses para que «vuelva el Encuentro y el mercado»y que, en pleno agosto, despista a los turistas

Alberto P. Castellanos León Sábado, 23 de agosto 2025, 09:18

Agosto está marcado en el calendario de obras del Ayuntamiento de León como el mes de finalización de la reforma de la plaza Mayor. Unas obras que se han dilatado más meses de lo esperado por diversos motivos y que ya impacienta a vecinos, transeúntes y turistas que no pueden disfrutar del lugar en perfectas condiciones.

Problemas puntuales para algunos pero mucho más duraderos en el tiempo para otros, como para Cristina que dice que la ve igual y que «lo que sé es que no me dejan entrar al parking, que para salir ha sido un rollo» porque según asegura «cortaban el acceso y lo abrían, te lo encontrabas de pronto cerrado y ponían que no se podía salir por esa puerta«.

Sobre el pavimento comenta que lo ve «más liso» pero que no sabe si resbalará más o no: «No creo que se haya podido probar mucho». Mucho más optimista es una pareja de amigos que opinan que les «parece maravilloso» y que tienen «muchas ganas de estrenarla» tras muchos «imprevistos» por la «lluvia y temas del Ayuntamiento».

«Se ha hecho largo»

Los plazos están en casi todas las respuestas, como en una jubilada que camina con su mascarilla por el humo de los incendios -no tan presente en esta jornada- que dice que se «ha hecho largo» aunque espera que merezca la pena «sobre todo para el evento de Semana Santa del año que viene, que tenemos muchas ganas de que vuelva a la plaza Mayor el El Encuentro. Queremos que vuelva a su sitio original, que es el encanto que tiene siempre«.

«Otra cosa que también me gustaría que volviera es el mercado porque a esta zona le da mucha vida. Y quieras que no, pues bueno, al final revitalizar un poco toda la zona del centro y demás, al final es calidad de vida», misma opinión que comparten dos chicas jóvenes que remontan la calle Plegarias a las que le gusta el resultado: «Con ganas de que se abra ya para que puedan ver la plaza entera y no por partes. Está ahora justo donde el Ayuntamiento que se tapa todo en pleno verano Y en Semana Santa estuvo tapada, no se pudo hacer El Encuentro, entonces bueno, con ganas de que se acabe ya.

«No sé qué pinta ese muro ahí»

Son muchos los que pasan por unos soportales oscuros durante todo el día por culpa de los muros que cierran la cuarta fase de las obras que comenzó tras el parón por las fiestas de San Juan y San Pedro. Alguno comenta resignado que, aunque pasa poco, «aunque tarden un poco más, si es para bien, bien está. La plaza es muy bonita y hay ganas de que terminen».

Dos parejas de turistas asturianos comentan, casi desde la plaza de San Martín, que «no sabemos que pinta ese muro ahí que pone no se qué de rehabilitación, ¿pero qué rehabilitan, están excavando?». Cierta confusión entre algunos y pesadumbre entre otros que no pueden admirar las vistas del edificio del antiguo consistorio o la Catedral desde la plaza Mayor vista por la calle Mariano Domínguez Berrueta.