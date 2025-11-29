Optimismo entre los 600 trabajadores de Abai y Atento en León tras su fusión La adquisición de Atento por parte de Abai, de la que se desconocen detalles y aún no es efectiva, se ve con buenos ojos, aunque con cautela, por los cientos de empleados de ambas empresas

La compra de la filial de servicios tradicionales en España de Atento por parte de la compañía nacional Abai despierta la curiosidad y sentimientos encontrados en muchos lugares. León es uno de ellos ya que ambas empresas han sido protagonistas por su futuro en la provincia y el de sus trabajadores. Desde el Comité de Empresa de Abai aseguran tener «muy poca información» y aseguran que sus compañeros de Atento no tienen «ninguna por parte de su empresa».

Como también han confirmado ambas compañías, los trabajadores de Abai y Atento, la noticia es cierta pero no se conocen los detalles como el precio de lo que es, a simple vista, una absorción de la primera sobre la antigua filial de Telefónica y que en 2012 fue adquirida por un fondo de inversión estadounidense. Los empleados creen que la adquisición será efectiva a comienzos de 2026 porque ahora el proceso tiene que pasar por varios pasos como, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- y otros organismos, y recibir el visto bueno.

León cuenta en total con unos 600 trabajadores entre los casi 200 de Abai y unos 400 de Atento, y es la única provincia de toda la comunidad que se encuentra con empleados de ambas compañías.

A pesar del desconocimientos sobre lo que puede suponer para sus puestos de trabajo hay optimismo entre ellos al entender que la empresa resultante será una de las más importantes del sector «quizá sólo por detrás del grupo Conecta», cometan desde el Comité de Empresa de Abai en León.

Esta noticia llega a dos semanas después del juicio previsto para el verano y que al final ha tenido lugar a mediados de noviembre en el que los trabajadores de Abai denunciaron a la empresa por lo que consideraban «un ERE encubierto«.

En la vista, la jueza encargada del caso ha pedido a ambas partes que enviaran por escrito sus alegaciones tras no llegar a un acuerdo. Calculan que a mediados del próximo mes se conocerá la sentencia que determinará si el traslado forzoso a Cataluña propuesto a los trabajadores de Abai en León era legal o no. Desde el Comité de Empresa esperan una resolución a su favor y además, tras la compra de Atento por parte de Abai, creen que el motivo de la movilidad geográfica porque se necesitaba una plataforma catalanoparlante pierde peso al adquirir Atento Barcelona que, como Abai, tiene a Endesa entre sus clientes. Hay que recordar que la empresa se escudaba en las decisiones de este cliente para «obligar» a sus trabajadores leoneses a trasladarse a tierras catalanas.

Es por ello por lo que los trabajadores de Abai en León, que piensan que este movimiento empresarial ya está planteado desde hace meses, opinan que «realmente esta movilidad no era necesaria y que lo único que hicieron fue intentar prescindir de trabajadores en la sede de León de la forma más barata posible». Creen que no tiene mucho sentido que si en Abai ya se planteaban adquirir Atento en Barcelona decir a los trabajadores de León que se fueran allí porque eran necesarios.