Abai retrasa el traslado de 50 trabajadores de León a Barcelona: «Parece que no había tanta prisa»

Alberto P. Castellanos León Martes, 3 de junio 2025, 08:18 Comenta Compartir

Faltan apenas unos días para que una juez decida sobre las medidas cautelares que solicitan los representantes de los trabajadores de Abai en León para que paralice de forma momentánea lo que consideran «un ERE encubierto», el traslado forzoso de todos aquellos que realizan su labor para Endesa a L´Hospitalet de Llobregat. La presidenta del Comité de Empresa (UGT) espera a Leonoticias en una terraza en el centro de la ciudad cuando un mensaje puede suponer un giro en el caso.

Mariela Blanco Sabugo, revisa su agenda y la carpeta que trae con toda la documentación sobre el proceso judicial. La empresa, que puso sobre la mesa el traslado obligatorio de medio centenar de trabajadores en León en el mes de marzo, quiere hacer una propuesta al abogado a horas de ese primer juicio. De momento, el tema queda ahí y comienza la conversación, primero sobre la vista planificada para el miércoles 4 de junio con el optimismo de un caso similar hace apenas unas semanas: «La empresa Conecta se quería llevar trabajadores de Córdoba a Elche, el método es el mismo, la movilidad geográfica. El juez lo ha paralizado hace nada y nosotros esperamos lo mismo. Pedimos la suspensión de las medidas planteadas por Abai en estas cautelares y después en el juicio del 23 de julio, pediremos lo mismo».

La comunicación fluye rápido, y el abogado que lleva su caso informa a Mariela que la empresa propone paralizar el proceso, que el 10 de junio no tenga que irse ningún trabajador de León a Cataluña y que todo se decida en la cita judicial del 23 de julio, después de unas semanas con la negociación estancada y después de varias jornadas de huelga en los últimos meses. La presidenta informa al resto de miembros del Comité de Empresa en busca de una respuesta que tiene que ser casi inmediata mientras sigue comentando una propuesta empresarial que «está mal planteada porque hay gente que ya pertenece a Barcelona. Hay treinta trabajadores que llevan años en su cuenta de cotización en Barcelona y que les puedes aplicar una modificación sustancial pero no una movilidad geográfica. Además, desde el principio, para ese cambio de cuenta de cotización se pactó un teletrabajo del 100%. Pueden trabajar en cualquier punto de España, que es lo bueno de este sector, la atención al cliente, que se puede hacer de forma telemática».

Mariela ojea la documentación, como el contrato mercantil entre Endesa y Abai que «lo pedimos, pero no se puede ver nada», mientras muestra los tachones que ocultan casi todo el texto. Algo que les hace sospechar porque critica que desde su empresa «se escudan en las peticiones del cliente. En los pliegos ponen que la plataforma principal esté en territorio catalán pero no excluye que haya actividad en otras localizaciones. En A Coruña están los que hablan en gallego. ¿Esperan que estos se vayan a Cataluña a hablar en gallego?».

«Es un ERE encubierto»

«Es un ERE encubierto, como venimos denunciando desde el principio. El juez debe comprender que esto es una reducción de personal y que lo tiene que paralizar, que además son todos los trabajadores de la plataforma en León». Una confianza en una decisión judicial que no ve tan clara su abogado, que les aconseja aceptar el ofrecimiento de Abai. La decisión está cerca.

Mientras, sigue la conversación en la que Mariela comenta que ya ha habido que varios compañeros ya han optado por la indemnización «por miedo, porque no quieren que llegue el caso de que la empresa cierre y se queden sin ese dinero y sin derecho a paro». La presidenta del Comité de Empresa señala aquí que estos casos son normales porque cada persona tiene unas necesidades distintas: «Hemos adjuntado en la petición de las cautelares todas las situaciones personales de cada uno: cargas familiares, guardas legales, reducción de jornada por cuidado de mayores o menores, hipotecas... Pero eso a la empresa le ha importado poco porque para ella somos números. Esperamos que vea el juez que el servicio funciona en León, que la gente quiere vivir y trabajar en León».

Además, Mariela critica las «irrisorias» medidas de acompañamiento: «1.500 euros una vez al año y una ayuda de 200 euros al alquiler durante los primeros meses, y beneficios de horarios con fines de semana libres para ir de Barcelona a León. Buscan mostrar que no han tenido mala fe negociadora o que se han hecho propuestas pero son insuficientes. En cualquier portal inmobiliario ves que el alquiler en L´Hospitalet de Llobregat es el doble que en león. ¿Cómo vas a afrontar una hipoteca, la familia en León y vivir allí? Quieren reducir personal y lo van a hacer en León. Abai tiene plataformas en diferentes puntos de España y sólo han optado por León. Por cierto, nos iban a formar en catalán en dos meses»«.

Con más de veinte años en la empresa (con diferentes nombres y propietarios), y unas cuantas subrogaciones de por medio Mariela comenta brevemente cómo se llega hasta esta situación: «El servicio de Endesa estaba centralizado en León cuando nos subrogaron de Comdata. La otra parte, la de Telefónica, se la quedó Atento. Abai nos subrogó hasta ahora que parece que ya somos prescindibles. Nuestro trabajo lo han ido moviendo a otras delegaciones hasta que ya somos prácticamente insignificantes.»

Cara o cruz en un juicio

Y llega el momento en el que se toma la decisión sobre la llamada de la empresa a su abogado. Mariela comenta que su letrado les ha aconsejado que acepten lo que ofrece la empresa porque las cautelares a lo mejor no se aplican y es mucho riesgo, «que es mejor esperar al juicio del 23 de julio, ganar un mes y medio», y jugársela ahí. La presidenta del Comité de Empresa de Abai en León comenta con ironía «que esto demuestra que la empresa, que decía que el traslado del personal tenía que ser sí o sí el 10 de junio porque así lo reclamaba Endesa, ya no tiene tanta prisa». Ella y el resto del comité asegura que van «a paralizar el proceso de las cautelares y esperar hasta la fecha del juicio definitivo el 23 de julio».

Una vista en la que reclamarán lo mismo que tenían previsto defender en ese primer cara a cara frente a Abai en la justicia que ya no se celebrará este 4 de junio: «No tiene sentido, lo que quieren es quitarlo de León. Vamos a ir hasta el final. Hasta que un juez no lo determine, no deberían tomar esta medida, que es muy agresiva, y más ahora en verano», concluye Mariela.