PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque» La empresa comunica con nocturnidad, por la plataforma interna, una decisión motivada «por fuerza mayor» y para garantizar su viabilidad futura

Rubén Fariñas León Martes, 23 de septiembre 2025, 10:03 | Actualizado 10:13h.

Por plataforma interna, y con nocturnidad, la empresa PlusContacto comunicaba a sus empleados el inicio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo -Erte- con afectación a la práctica totalidad de su plantilla.

Los 372 trabajadores de la empresa leonesa se verán afectados por esta situación que se justifica por un «grave ciberataque» que afectó a sus sistemas y procesos operativos.

Según afirmaban en su comunicado, «desde el primer momento» se ha trabajado, junto a expertos externos en ciberseguridad, para contener la situación.

«La magnitud del impacto nos impide retomar la actividad en condiciones normales y viables en el corto plazo», prosiguen en el escrito dirigido a sus empleados. Por ello, y, afirman, con el «objetivo de garantizar la continuidad futura de la empresa», se ven en la obligación de iniciar un Erte por fuerza mayor.

Inicio de las negociaciones

Durante los próximos cinco días, Inspección Laboral analizará la documentación presentada por PlusContacto para confirmar que está en condiciones de ejecutar este Erte que afectará a casi 400 personas en León.

Este martes, 24 de septiembre, tan solo tres personas del departamento tecnológico, una de Recursos Humanos y una de Administración y Finanzas permanecerán en las instalaciones. El resto del personal quedará integrado en el expediente y su actividad se verá totalmente suspendida.

PlusContacto ha tranquilizado a sus empleados manifestando que se trata de un Erte «de carácter temporal» y que se mantendrá durante el tiempo que sea imposible mantener su capacidad operativa como call center. Del mismo modo, la vuelta al trabajo se realizará «gradualmente» cuando las condiciones sean las adecuadas.

Por último, han pedido «confianza» y han mostrado«gratitud» ante la situación «excepcional» que vive la empresa y afirman que se retomará la actividad cuando se solvente la situación.