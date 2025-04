Un destino a 800 kilómetros o a la calle, la imposible decisión ante el «ERE encubierto» para 55 trabajadores leoneses

Alberto P. Castellanos León Jueves, 24 de abril 2025, 13:27 Comenta Compartir

Casi todos los trabajadores afectados y todos los sindicatos que conforman el Comité de Empresa de Abai en León secundan una huelga de dos días que busca frenar lo que consideran un «traslado forzoso» de sus puestos de trabajo a L´Hospitalet de Llobregat, a casi 800 kilómetros de su actual localización.

La negativa a aceptar las condiciones ofrecidas por la empresa es total desde que hace dos meses se informara de las intenciones de «deslocalizar» parte de la actividad de Abai, la relacionada con Endesa, a la provincia de Barcelona.

«Hemos estado teniendo reuniones pero la empresa está enrocada en que nos tenemos que ir porque el cliente, Endesa, así lo pide cuando ninguno de los documentos aportados muestra que el cien por cien de la plantilla tenga que irse«, cuenta Mariela Blanco, presidenta del Comité de Empresa de Abai León a Leonoticias. Añade que »hay compañeros que ya hicieron un cambio de cuenta de cotización y que desde entonces aparecen como personal de L´Hospitalet. Pero ahora nos dicen que ese acuerdo no es negociable y es necesario una total presencialidad cuando con esos compañeros se negoció teletrabajo«.

Mariela comenta que lejos de aquí no está ocurriendo lo mismo: «Sabemos que hay otros compañeros en otras plataformas que dan nuestro servicio y ellos no están afectados, sólo afecta al que se ofrece a Endesa desde León. Entendemos que esta medida es un Ere encubierto y parte de las triquiñuelas habituales para que el despido sea lo más barato posible«.

Mientras las reuniones con la empresa, que ya planteó un Erte en 2023, siguen las movilizaciones no se quedan aquí. El seguimiento «ha sido casi total» comentan en un corrillo varios trabajadores afectados que aseguran que «si pagaran el despido con lo que les corresponde, con unas antigüedades que rondan los quince años, se lo plantearían», y que saben que «la empresa está externalizando a otros lugares donde buscan trabajadores jóvenes y que no estén mucho tiempo en el trabajo para no enfrentarse a posibles despidos caros». Argumentan que «no es un problema de calidad porque ponen a este departamento en León como ejemplo en otras sedes de la empresa por cómo hacen las cosas», un departamento que, con 55 personas, supone más de la tercera parte de la plantilla de casi 160 que tiene Abai en León.

La presidente del Comité de Empresa asegura que la negativa de todos los afectados es total y que el plazo para decidir entre traslado o despido «finaliza el 9 de junio pero si esto no cambia no vamos a firmar nada y vamos a pedir medidas cautelares para frenarlo lo antes posible, además de una demanda colectiva». A pesar de la posición de la empresa y de lo complicada de su situación se muestran optimistas con los pasos que están dando para frenar la decisión de la empresa: «Hablando con nuestros abogados nos comentan que ya ha habido casos en los que el juzgado ha paralizado esta medida y esperemos que sea así».