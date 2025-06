Construcción, comercio e industria lideran la destrucción de empresas en León

Alberto P. Castellanos León Lunes, 9 de junio 2025, 08:13 Comenta Compartir

Uno de los termómetros más fiables para medir el estado de salud de la economía de un lugar es el número de sociedades mercantiles que están dadas de alta. Ese dato muestra una preocupante tendencia en León, que desde 2014 ha perdido más de 3.300, y sobre todo por culpa de tres sectores vitales: «Vemos que hay sectores históricamente vertebradores de la economía leonesa, que son los que más sufren», comentan desde la Fele.

La Federación Leonesa de Empresarios se refiere a Industria; Comercio, Transporte y Hostelería; y a Construcción. El primero de ellos ha perdido casi un 17 por ciento de las empresas que se dedicaban a esta actividad entre 2014 y 2024, mientras que los otros dos sectores superan los veinte puntos negativos.

«El cierre de la minería continúa lastrando la actividad industrial en nuestra provincia», comentan desde Fele: «No obstante, León sigue en un proceso de transformación industrial hacia sectores como el biotecnológico, el farmacéutico o el agroalimentario. Algo que pone de relieve el crecimiento de polígonos industriales, el empleo y el PIB asociado al sector, pese a que se reduzca el número de sociedades».

Un atisbo de optimismo pero también una dosis de preocupación: «A pesar de estos avances y de la llegada de grandes firmas industriales, el contexto internacional, la inseguridad jurídica y el aumento de costes amenazan la competitividad del sector» en León.

Menos comercios

El segundo sector con peor porcentaje es el que engloba al mayor número de sociedades y a tres actividades tan importantes como el Comercio, Transporte y Hostelería. Las 2.700 empresas desaparecidas suponen un retroceso del 20 por ciento entre 2014 y 2024.

Los datos del INE no separan por subcategorías pero la tendencia que muestran otros estudios señala a que el gran responsable de esta caída de actividad no lo es tanto la hostelería o el transporte, si no el comercio. Un pilar económico que sufre desde hace décadas el impacto de las nuevas tecnologías o la implantación de grandes superficies que abocan a pequeños locales al cierre.

La paradoja de la construcción y las inmobiliarias

Si hay una 'gran pata' económica en León que ha sufrido durante la última década, esa es la construcción. Más de 1.100 empresas desaparecidas, un -21,5 por ciento, a pesar de que tras la pandemia hubo un pequeño freno que sólo fue una ilusión antes de un 2023 desastroso en que casi medio millar de sociedades desaparecieron de los registros.

Es curioso, al menos desde el frío punto de vista de los datos, que la construcción sea el sector con valores más negativos y el inmobiliario, íntimamente relacionado con el primero, sea el mejor de los nueve en los que el INE divide las actividades mercantiles.

En once años pasa de 551 sociedades activas en León a 950. El crecimiento porcentual más alto de todos los sectores con un 72,4 por ciento.

Un hecho aparantemente contradictorio para FELE: «Este contraste puede explicarse por la transformación del sector, de tradicionales empresas constructoras a firmas más digitalizadas, orientadas a la intermediación o promoción inmobiliaria, con estructuras más reducidas y diversificando su actividad de negocio hacia otros sectores complementarios».

Otros sectores con «dinamismo»

«En cuanto a otros sectores que muestran dinamismo», continúan desde Fele, «observamos un tejido empresarial terciarizado, enfocado a los servicios y a la consolidación de empresas vinculadas al turismo y al cuidado (en este caso, asociado al envejecimiento poblacional). Es importante destacar el aumento en el sector de Información y Comunicaciones (+13,5 por ciento), un dato esperanzador que denota la aparición de pequeñas empresas tecnológicas, consultoras digitales y profesionales que apuestan por modelos de negocio asociados a las nuevas tecnologías y la ciberseguridad».

También mejoran sus datos entre 2014 y 2024 Educación, Sanidad y Servicios Sociales con un +5,6 por ciento; y Otros Servicios Personales con el +16,7%.

Cuatro sectores en positivo y cinco en negativo porque, además de los tres más destacados, las empresas englobadas en Actividades Financieras y de Seguros caen un 3,4 por ciento (de 728 a 703); y las de Actividades Profesionales y Técnicas, un 1,4 por ciento (de 4.124 a 4.067).

Mal balance global

Estos vaivenes dependiendo de los sectores, en los que los más grandes pierden y los más pequeños mejoran algo, provoca un retroceso en el número total de sociedades mercantiles activas en León. 2024 se cerró con 27.825, 3.309 menos que las 31.134 que había en 2014.

Una caída especialmente dolorosa tras un 2022 en el que se registró un ligero repunte que acabó por se un espejismo ante un 2023 catastrófico y un 2024 en el que no se frenó la caída.

Tendencia que también corroboran los datos recogidos por Experian que señala que en los cinco primeros meses de este año constituido nueve sociedades menos que en el mismo periodo de 2024 (235 frente a 244); mientras que se han disuelto 23 más (213 frente a 190). Lo único 'positivo' es el descenso de los concursos de acreedores: de 16 en los cinco primeros meses del año pasado a nueve este.

Desde Fele señalan que esta pérdida generalizada de sociedades «es consecuencia de una combinación entre los cambios estructurales en el mercado laboral y empresarial, donde se da paso a fórmulas más flexibles y digitales, así como de políticas que desincentivan la actividad empresarial y dificultan la consolidación y el crecimiento de las pymes leonesas».

La federación propone «un plan de reindustrialización que atraiga inversión e incentive la creación de empleo de calidad y estable; apoyo decidido al emprendimiento, especialmente en zonas rurales; fomento de la digitalización real de las pymes, utilizando herramientas como la Oficina Acelera Pyme de Fele; y el refuerzo del diálogo y la colaboración público-privada, con el objetivo de hacer de León un entorno más atractivo para emprender».