Las noticias imprescindibles del sábado 20 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:57 Compartir

1 Sube a nivel 2 el incendio de Pendilla de Arbas y obliga a desalojar Tonín por «amenaza seria»

La pesadilla de los incendios no tiene fin para la provincia de León. El incendio desatado en Pendilla de Arbas ha pasado a nivel 2 por la amenaza a la población. Rápidamente, los medios han procedido a la evacuación de Tonín, el pueblo en el que se originó el fuego que pronto subió por el monte hacia Pendilla.

2 Preocupación entre los amantes de las setas: la temporada micológica se prevé «complicada» por una sequía «terrible»

Preocupación justificada entre los amantes de la setas ante un inicio de temporada micológica que un año más se retrasa y que llega marcado por la falta de lluvias, la sequedad de los suelos y los efectos de los incendios que asolaron este verano buena parte de la provincia de León.

3 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado

Una persona fue detenida tras robar un vehículo e intentar hacer uso de las tarjetas de crédito de su titular en la capital leonesa. Los hechos ocurrían en la tarde de este pasado jueves, 18 de septiembre, en el entorno de la estación de trenes de León.

4 La Cultural no aprende la lección

Santander fue un ejemplo de que cualquiera puede ganar a cualquiera con intensidad, un buen plan de partido y no cometer errores. Errores, por otro lado, que ha padecido la Cultural en el inicio de curso. La lección parecía aprendida, pero no fue así. La Cultural cayó ante el Castellón (1-3) en un mal partido de los leoneses, especialmente en una primera parte desastrosa en la que sólo Badia evitó un resultado peor. El gol de Manu Justo en la segunda mitad no se tradujo en una reacción y los de Llona volvieron a caer.

5 La localidad leonesa que alquila su teleclub por 200 euros al mes

Villaornate quiere mantener abierto el servicio de cafetería de su teleclub y el Ayuntamiento de Villaornate y Castro ha sacado a licitación el contrato de explotación de este local. Con un canon de 200 euros mensuales, el consistorio ha abierto el plazo de recepción de ofertas para la explotación de este servicio por un plazo de dos años, siendo prorrogable por otros dos hasta completar un total de cuatro años.

6 La reunión leonesa en torno al melón

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, resaltó «la unión, cariño y entendimiento» que transmite la romería de La Melonera de la capital leonesa, una fiesta que «sabe a melón, a frescura tras el caluroso verano y a reunión sencilla y alegre de gentes buenas» y que se celebra en la Plaza del Grano, «corazón de piedra y memoria de la ciudad».

7 El estilo de vida 'Van Life' conquista León: viaje y hogar sobre ruedas

La vida sobre ruedas ya no es solo cosa de mochileros o nómadas digitales. El estilo conocido como Van Life ha llegado con fuerza a León y al resto de España, convirtiéndose en una alternativa real para quienes buscan viajar, vivir o incluso trabajar sin ataduras, con la carretera como compañera y la naturaleza como hogar.

8 Un vehículo se queda atrapado en el agua ante la nueva avería de la calle Príncipe

Un conductor se ha quedado atrapado en uno de los pasos bajos de la calle Príncipe. El vehículo accedió a la 'uve', a pesar de los avisos que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo había realizado y a la señalización existente, y no pudo superar la balsa de agua que había en el fondo. El agua entró en el motor y el coche se paró, por lo que fue necesario rescatar el automóvil.

9 Una brillante Marta García logra una plaza entre las mejores del mundo

La leonesa completa una inteligente carrera, guardando y yendo a ritmo, para remontar posiciones en la última vuelta y acabar séptima en el Mundial de Tokio.

10 Evacúan a un motorista herido tras caer al río en los Picos de Europa

Un motorista ha tenido que ser evacuado al Complejo Asistencial Universitario de León tras sufrir un accidente mientras circulaba por la zona de Picos de Europa.

