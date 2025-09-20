leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen aérea del incendio.

Un incendio «provocado» obliga a activar el nivel 1 de gravedad en Pendilla de Arbas

El foco se sitúa cerca de la carretera y se desató durante la noche

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:53

La Junta de Castilla y León declaró este sábado el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial el incendio forestal declarado en la noche de ayer en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín.

El fuego se inició a las 23.40 horas por motivos que todavía se desconocen y su elevación a nivel 1 del IGR se debe a la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que puede suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabajan en este momento una decena de medios, entre los que se encuentran cuatro agentes medioambientales o celadores, tres cuadrillas terrestres, dos bulldozer y una autobomba.

Un fuego intencionado

El alcalde de Villamanín, Álvaro Barreales, explicaba en Leonoticias que el incendio se entiende que ha sido «provocado» ya que se generó en el mismo arcén de la carretera LE-3509, que conecta la N-630 con Pendilla. «Como todos los que son intencionados, el foco estaba al lado de la carretera».

Las llamas tuvieron sus orígenes en las inmediaciones de Tonín, pero posteriormente subió hacia el monte y entró en un entorno de Pendilla. «Lo están intentando controlar con bulldozer», avanzan.

El Ayuntamiento ha anunciado a los vecinos que se podrían producir cortes intermitentes de la carretera debido a las labores de extinción, que provocan la caída de piedras sobre la carretera.

Se descarta, en estos momentos, que el fuego pueda afectar a poblaciones. Las llamas se encuentran en zona de monte y «bastante alejadas» de las viviendas.

