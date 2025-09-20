La localidad leonesa que alquila su teleclub por 200 euros al mes En el municipio de Villaornate y Castro buscan quien explote el servicio de bar del teleclub de la localidad con un contrato público sacado a licitación

Villaornate quiere mantener abierto el servicio de cafetería de su teleclub y el Ayuntamiento de Villaornate y Castro ha sacado a licitación el contrato de explotación de este local.

Con un canon de 200 euros mensuales, el consistorio ha abierto el plazo de recepción de ofertas para la explotación de este servicio por un plazo de dos años, siendo prorrogable por otros dos hasta completar un total de cuatro años.

Entre las cláusulas que se recogen en el pliego de contratación destaca el horario de apertura de este local, que debe ser de 11:30 a 23:30 horas durante los siete días de la semana, si bien es cierto que esta franja horaria puede verse modificada en función del uso o la estación del año.

Además, también se indica la incapacidad de este local para servir comidas, puesto que no tiene licencia de restaurante, y se prohíbe la instalación de máquinas tragaperras.

El plazo para la presentación de ofertas vence el próximo viernes 26 de septiembre a las 14:00 horas y la apertura de las ofertas económicas se producirá el lunes 29 de septiembre a las 13:00 horas en un acto público en el consistorio de Villaornate y Castro.

