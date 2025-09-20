leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casa consistorial de Villaornate y Castro. Pablonh6

La localidad leonesa que alquila su teleclub por 200 euros al mes

En el municipio de Villaornate y Castro buscan quien explote el servicio de bar del teleclub de la localidad con un contrato público sacado a licitación

Dani González

Dani González

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:17

Villaornate quiere mantener abierto el servicio de cafetería de su teleclub y el Ayuntamiento de Villaornate y Castro ha sacado a licitación el contrato de explotación de este local.

Con un canon de 200 euros mensuales, el consistorio ha abierto el plazo de recepción de ofertas para la explotación de este servicio por un plazo de dos años, siendo prorrogable por otros dos hasta completar un total de cuatro años.

Noticias relacionadas

El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes

El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes

De la mezquita 'Ben i Mea' de San Marcelo a los baños públicos a punto de ser estrenados

De la mezquita 'Ben i Mea' de San Marcelo a los baños públicos a punto de ser estrenados

El nuevo edificio público que quiere habilitar este pueblo de León

El nuevo edificio público que quiere habilitar este pueblo de León

Entre las cláusulas que se recogen en el pliego de contratación destaca el horario de apertura de este local, que debe ser de 11:30 a 23:30 horas durante los siete días de la semana, si bien es cierto que esta franja horaria puede verse modificada en función del uso o la estación del año.

Además, también se indica la incapacidad de este local para servir comidas, puesto que no tiene licencia de restaurante, y se prohíbe la instalación de máquinas tragaperras.

El plazo para la presentación de ofertas vence el próximo viernes 26 de septiembre a las 14:00 horas y la apertura de las ofertas económicas se producirá el lunes 29 de septiembre a las 13:00 horas en un acto público en el consistorio de Villaornate y Castro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos
  4. 4 Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  5. 5 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  6. 6 Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León
  7. 7 «Los bares hacemos un esfuerzo enorme por no repercutir todos los costes en el cliente, pero hay un límite»
  8. 8 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado
  9. 9 Miguel Ángel Revilla visita León para participar en un evento sobre la autonomía leonesa
  10. 10 La cooperativa LAR-Agrocantabria ya es realidad en un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La localidad leonesa que alquila su teleclub por 200 euros al mes

La localidad leonesa que alquila su teleclub por 200 euros al mes