Una brillante Marta García logra una plaza entre las mejores del mundo
La leonesa completa una inteligente carrera, guardando y yendo a ritmo, para remontar posiciones en la última vuelta y acabar séptima en el Mundial de Tokio
León
Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:53
Objetivo cumplido más que de sobra. La leonesa Marta García ha completado un gran Campeonato de Mundo de Atletismo acabando en séptima posición en la final de los 5.000 metros.
La fondista completó una carrera inteligente, táctica, en la que supo mantener el ritmo durante toda la prueba para remontar posiciones en la última vuelta y lograr su objetivo: una plaza de finalista - ocho primeros - en esta prueba.
Noticias relacionadas
La carrera comenzó con un ritmo lento, pesado, en el que las favoritas al oro se vigilaban entre sí dejando a las atletas estadounidenses el peso de marcar el ritmo de la prueba.
Remontada final
Con Marta García en la parte trasera del mundo, tratando de guardar todas las fuerzas posibles, el ritmo no se incrementó hasta el último kilómetro. Las keniatas aceleraron en busca de la victoria y el grupo se estiró.
La leonesa entró en la última vuelta en un puesto en torno al décimo, pero las fuerzas, la motivación y su buen final le permitieron remontar posiciones hasta alcanzar la séptima posición con un tiempo de 15:01.02.
¡Qué gran final de Marta García!— Teledeporte (@teledeporte) September 20, 2025
🇪🇸La leonesa finaliza séptima en la final de los 5000m tras remontar desde la undécima posición en la última vuelta#AtletismoRTVE #WCHTokyo25
🔴En directo en Teledeporte y https://t.co/bbmFexoQYL pic.twitter.com/oIxJf8717m
El oro fue para la keniana Beatrice Chebet (14:54.36), seguida de su compatriota Faith Kipyegon - la gran favorita - y la italiana Nadia Battocletti, la única capaz de poner tensas a las dos kenianas.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.