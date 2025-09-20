Una brillante Marta García logra una plaza entre las mejores del mundo

Marta García, durante la disputa de la final del 5.000 metros.

Dani González León Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:53 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

Objetivo cumplido más que de sobra. La leonesa Marta García ha completado un gran Campeonato de Mundo de Atletismo acabando en séptima posición en la final de los 5.000 metros.

La fondista completó una carrera inteligente, táctica, en la que supo mantener el ritmo durante toda la prueba para remontar posiciones en la última vuelta y lograr su objetivo: una plaza de finalista - ocho primeros - en esta prueba.

La carrera comenzó con un ritmo lento, pesado, en el que las favoritas al oro se vigilaban entre sí dejando a las atletas estadounidenses el peso de marcar el ritmo de la prueba.

Remontada final

Con Marta García en la parte trasera del mundo, tratando de guardar todas las fuerzas posibles, el ritmo no se incrementó hasta el último kilómetro. Las keniatas aceleraron en busca de la victoria y el grupo se estiró.

La leonesa entró en la última vuelta en un puesto en torno al décimo, pero las fuerzas, la motivación y su buen final le permitieron remontar posiciones hasta alcanzar la séptima posición con un tiempo de 15:01.02.

¡Qué gran final de Marta García!



🇪🇸La leonesa finaliza séptima en la final de los 5000m tras remontar desde la undécima posición en la última vuelta#AtletismoRTVE #WCHTokyo25



🔴En directo en Teledeporte y https://t.co/bbmFexoQYL pic.twitter.com/oIxJf8717m — Teledeporte (@teledeporte) September 20, 2025

El oro fue para la keniana Beatrice Chebet (14:54.36), seguida de su compatriota Faith Kipyegon - la gran favorita - y la italiana Nadia Battocletti, la única capaz de poner tensas a las dos kenianas.

Temas

Marta García