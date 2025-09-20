leonoticias - Noticias de León y provincia

Vehículo atrapado tras entrarle el agua en el motor.

Un vehículo se queda atrapado en el agua ante la nueva avería de la calle Príncipe

San Andrés había comunicado el corte de estos pasos bajos por la revisión de la bomba y el conductor será denunciado

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:58

Un conductor se ha quedado atrapado en uno de los pasos bajos de la calle Príncipe.

El vehículo accedió a la 'uve', a pesar de los avisos que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo había realizado y a la señalización existente, y no pudo superar la balsa de agua que había en el fondo. El agua entró en el motor y el coche se paró, por lo que fue necesario rescatar el automóvil.

Los hechos ocurrían en la mañana de este sábado, 20 de septiembre. Los túneles se encontraban cortados por una nueva avería de la bomba que obligaba a su separación, y así seguirán durante al menos esta jornada sabatina.

Según han informado fuentes municipales, las labores comenzaron el viernes y por ello se avisó a la población del problema. Además, la Policía Local señalizó la incidencia en la propia calle Príncipe. Por ello se ha procedido a denunciar al conductor y se le propondrá sanción «por incumplir con la señalización oficial».

Los pasos bajos de esta vía son un problema histórico para San Andrés. En esta ocasión, las bombas se han parado para reparar una de las bombas averiadas.

La causa de este problema es que el nivel freático se encuentra más alto que el propio túnel y por ello sale agua cada vez que una de las bombas de achique sufre una avería.

