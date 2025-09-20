El estilo de vida 'Van Life' conquista León: viaje y hogar sobre ruedas El fenómeno, importado de otros países y potenciado tras la pandemia, crece con fuerza en España

La vida sobre ruedas ya no es solo cosa de mochileros o nómadas digitales. El estilo conocido como Van Life ha llegado con fuerza a León y al resto de España, convirtiéndose en una alternativa real para quienes buscan viajar, vivir o incluso trabajar sin ataduras, con la carretera como compañera y la naturaleza como hogar.

Este fenómeno, originario de países como Estados Unidos, Francia o Italia, comenzó a tomar impulso en nuestro país hace unos años, pero fue la pandemia de Covid-19 la que actuó como auténtico lanzador.

Con el confinamiento, muchos sintieron la necesidad de recuperar la libertad perdida, y la respuesta llegó en forma de autocaravanas y furgonetas camperizadas: una casa con ruedas que permitía explorar el mundo, mantener la distancia social y, al mismo tiempo, disfrutar de una independencia absoluta.

Un mercado tardío y una subida de precios

Según Alejandro Cuadrado, gerente de Van Life León Sociedad Limitada, «España yo creo que es un mercado que va un poco más tarde, al contrario por ejemplo que Francia e Italia, y es un mercado que todavía está en auge… sobre todo el mercado de ocasión que estamos viendo que se mueve muchísimo. La gente empieza a comprar autocaravanas, a los dos años cambia por una más moderna, entonces está creciendo mucho.»

Las cifras hablan por sí solas: vehículos que antes se encontraban por 15.000 o 16.000 euros han llegado a superar los 25.000 en apenas unos años.

Alejandro reconoce que «post-Covid es cuando dio un salto increíble… vehículos que se podían comprar en España en 15, 16, 17 mil euros pasaron a valer 24, 25, 26. Y conforme pasan los años, el valor se mantiene si es que no sube. Estamos en un momento en que vehículos que en 2002 valían 38.000, 39.000 euros nuevos, hoy se están vendiendo en 28.000, 29.000… y ya habéis visto que los coches siempre han tenido una depreciación increíble.»

Clientes y modelos

El perfil de cliente es muy variado. Familias, parejas y aventureros encuentran en la Van Life distintas razones para sumarse al fenómeno. «Depende bastante de la edad y del núcleo familiar», explica Alejandro. «Una familia que viene con dos hijos normalmente suele dejar la furgoneta y hace el cambio a una autocaravana por comodidad. Si tienes dos hijos y tienes que llevar equipaje, es mucho más cómodo hacerlo en una autocaravana que en una camper, donde el espacio es más reducido.»

En cuanto a los modelos más demandados, Alejandro lo tiene claro: «Ahora mismo lo más demandado es la camper, porque es un vehículo más polivalente. Tú al final puedes tenerla en el aparcamiento subterráneo de tu casa, porque las medidas no exceden. Sin embargo, una autocaravana necesita estar en la calle o en una guardería de caravanas, requiere más mantenimiento, es casi como una casa.»

Pero más allá del coste y la comodidad, para muchos compradores la Van Life significa libertad. «A mí siempre me ha gustado tener la libertad de ir donde quiero», confiesa Alejandro. «Me gusta la montaña, duermo a pie de montaña, escalo… y es un sentimiento de libertad. Dependiendo de la capacidad económica que tengas, compras un vehículo más nuevo o uno más funcional, pero si un día quieres venderlo, prácticamente no le vas a perder valor. Lo disfrutas y ya está.»

Temporada alta de ventas y catálogo

La temporada alta de ventas suele concentrarse en primavera, aunque cada vez se distribuye más a lo largo del año. «La temporada alta siempre es marzo, abril, mayo, junio… Luego agosto cae un poco, pero cada vez está más repartido«. En la empresa confiesa que tienen compradores de toda España, incluso gente que compra para vivir en ellos en zonas como Ibiza, Mallorca o Canarias.

El catálogo es amplio: desde autocaravanas capuchinas con camas fijas para familias, hasta perfiladas más compactas o integrales con mayores comodidades. Incluso modelos semi-camperizados que pueden utilizarse a diario como coche habitual.