leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entorno de la estación de trenes de León. R.F.
León ciudad

Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado

Los hechos ocurrieron en el entorno de la estación de trenes de León y el aviso de las cajeras permitió su detención

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:17

Una persona fue detenida tras robar un vehículo e intentar hacer uso de las tarjetas de crédito de su titular en la capital leonesa.

Los hecho ocurrían en la tarde de este pasado jueves, 18 de septiembre, en el entorno de la estación de trenes de León.

El dueño del automóvil había abandonado el turismo dejando las llaves puestas. Ese fue el momento que aprovechó el ladrón para montarse en el mismo y emprender la huida.

Momentos después, esta persona intentó hacer uso de las tarjetas de crédito que encontró en el vehículo. Consiguió efectivo y se dispuso a intentar robar en un supermercado intimidando a las cajeras, según informan fuentes de Subdelegación del Gobierno.

Noticias relacionadas

Víctimas de robos en el barrio de Santa Ana: «No son cerraduras fáciles de abrir. Utilizan un sistema de vanguardia»

Víctimas de robos en el barrio de Santa Ana: «No son cerraduras fáciles de abrir. Utilizan un sistema de vanguardia»

Varios robos en el barrio de Santa Ana con el 'método silicona' alertan a los vecinos

Varios robos en el barrio de Santa Ana con el 'método silicona' alertan a los vecinos

El personal de la tienda dio aviso al 091, que se personó con unidades de la Policía Nacional en el lugar de los hechos para proceder a la detención del ladrón.

Cerca del supermercado también se encontraba el coche robado, que fue devuelto a su dueña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos
  4. 4 Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  5. 5 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen
  6. 6 Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León
  7. 7 «Los bares hacemos un esfuerzo enorme por no repercutir todos los costes en el cliente, pero hay un límite»
  8. 8 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado
  9. 9 Miguel Ángel Revilla visita León para participar en un evento sobre la autonomía leonesa
  10. 10 La cooperativa LAR-Agrocantabria ya es realidad en un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado

Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado