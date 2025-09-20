Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado

Entorno de la estación de trenes de León.

Rubén Fariñas León Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:17 Comenta Compartir

Una persona fue detenida tras robar un vehículo e intentar hacer uso de las tarjetas de crédito de su titular en la capital leonesa.

Los hecho ocurrían en la tarde de este pasado jueves, 18 de septiembre, en el entorno de la estación de trenes de León.

El dueño del automóvil había abandonado el turismo dejando las llaves puestas. Ese fue el momento que aprovechó el ladrón para montarse en el mismo y emprender la huida.

Momentos después, esta persona intentó hacer uso de las tarjetas de crédito que encontró en el vehículo. Consiguió efectivo y se dispuso a intentar robar en un supermercado intimidando a las cajeras, según informan fuentes de Subdelegación del Gobierno.

El personal de la tienda dio aviso al 091, que se personó con unidades de la Policía Nacional en el lugar de los hechos para proceder a la detención del ladrón.

Cerca del supermercado también se encontraba el coche robado, que fue devuelto a su dueña.