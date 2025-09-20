Evacúan a un motorista herido tras caer al río en los Picos de Europa El varón fue rescatado y atendido en un centro de salud, pero posteriormente se le derivó al Hospital de León

Rubén Fariñas León Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Un motorista ha tenido que ser evacuado al Complejo Asistencial Universitario de León tras sufrir un accidente mientras circulaba por la zona de Picos de Europa.

El siniestro se producía a las 15:14 horas, cuando se daba aviso de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 118 de la N-621.

Los hechos ocurrieron a la altura de la localidad de Llánaves de la Reina, en el término municipal Boca de Huérgano, donde la persona herida perdió el control del vehículo y se encontraba caído en río.

La sala de operaciones de Emergencias 112 informaba de la situación a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, quienes movilizaban una ambulancia con soporte vital básico.

El personal sanitario tuvo que atender al motorista, un varón de 60 años, que fue trasladado en un primer momento al centro de salud y, posteriormente, fue evacuado en ambulancia, acompañado por personal sanitario, al Hospital de León.