Las noticias imprescindibles del sábado 6 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:56

1 «La Junta calcina a León»: manifestantes exigen dimisiones y un operativo «digno» contra los incendios

León ardía de indignación este sábado 6 de septiembre. Bajo el grito inicial de «¡La Junta calcina a León!», decenas de manifestantes tomaron las calles de la capital leonesa para exigir responsabilidades por la gestión de los incendios forestales que han devastado la provincia y buena parte de la comunidad.

2 Instalan un nuevo radar en una carretera autonómica leonesa

Los conductores de la provincia de León se han visto sorprendidos a principios de septiembre por la instalación de un nuevo radar en la carretera CL-623, a la altura de la localidad de Lorenzana.

3 Un juez perdona 2 millones de euros a un matrimonio de León arruinado por la crisis de 2008

Casi dos millones de euros. Podría ser una gran inversión de una administración, el premio de un sorteo de loterías o el coste de una vivienda de lujo en León. Sin embargo, esa gran cantidad de dinero es el resultado de una sentencia judicial.

4 Herido un menor de 13 años atropellado en un pueblo de León

Un menor de 13 años ha resultado herido en un atropello ocurrido a las 19:03 horas de la tarde de este viernes, 5 de septiembre, en la Avenida de la Constitución, número 13, de Sahagún, muy cerca del centro de salud de la localidad.

5 Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León

Nuevo incidente de tráfico en León capital, en este caso una colisión por alcance de tres turismos a las cinco de la tarde en la glorieta Carlos Pinilla. Los informantes han solictado al 112 asistencia para una mujer de 44 años que refiere dolor de espalda.

6 Un herido en una colisión entre un turismo y un tractor en un pueblo de León

Un hombre ha resultado herido en una colisión entre un turismo y un tractor registrada este sábado, 6 de septiembre, en la carretera LE-5643, en el cruce con la CL-624, kilómetro 6, a la entrada de Santa Olaja de Porma.

7 Dos detenidos por tratar de introducir droga en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas

El Equipo de Policía Judicial de Armunia, detuvo el pasado martes, 02 de septiembre, a un interno del Centro Penitenciario que, al regresar de un permiso penitenciario a finales del mes de agosto, los funcionarios sospecharon qué en el interior de su cuerpo pudiera portar alguna droga para meter en la prisión.

8 Detienen a un menor por apuñalar por cuestiones sentimentales a un joven en las fiestas de Astorga

Agentes de la Policía Nacional de Astorga han detenido a un joven de 17 años como presunto agresor con arma blanca a un joven de 21 años durante la madrugada del sábado 30 de agosto en el marco de las fiestas de Santa Marta de la ciudad astorgana.

9 El papón que empezó con mal pie y al que San Miguel bendijo: «Santa Nonia lo es todo para mí»

Este guardia civil de vocación tomará posesión de la cofradía con el objetivo de «atraer a la juventud» más allá de la Semana Santa y con la restauración del trono del titular en marcha.

10 Retiran el radar de Padre Isla y exigen «rigor» en la reubicación de estos controles

Tras la retirada del radar instalado en la prolongación de la avenida Padre Isla, en la entrada al barrio de Eras de Renueva, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha comunicado que «nos congratula que las quejas vecinales y la oposición del nuestro grupo, manifestada en el Pleno Municipal, haya tenido su efecto y conlleve la retirada del mismo».