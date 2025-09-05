Herido un menor de 13 años atropellado en un pueblo de León El accidente ocurrió este viernes por la tarde cerca del centro de salud de Sahagún

Leonoticias León Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:37 | Actualizado 20:38h.

Un menor de 13 años ha resultado herido en un atropello ocurrido a las 19:03 horas de la tarde de este viernes, 5 de septiembre, en la Avenida de la Constitución, número 13, de Sahagún, muy cerca del centro de salud de la localidad.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada poco después de las 19:00 horas, informando de que un turismo había atropellado a un menor que, aunque herido, permanecía consciente y estaba siendo atendido en el propio centro de salud por el personal de guardia.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal, y desde la sala de coordinación del 112 se dio aviso también a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de Soporte Vital Básico para asistir al menor.

Temas

Sahagún

Sacyl