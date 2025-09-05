leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del centro de salud de Sahagún. L.N

Herido un menor de 13 años atropellado en un pueblo de León

El accidente ocurrió este viernes por la tarde cerca del centro de salud de Sahagún

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:37

Un menor de 13 años ha resultado herido en un atropello ocurrido a las 19:03 horas de la tarde de este viernes, 5 de septiembre, en la Avenida de la Constitución, número 13, de Sahagún, muy cerca del centro de salud de la localidad.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada poco después de las 19:00 horas, informando de que un turismo había atropellado a un menor que, aunque herido, permanecía consciente y estaba siendo atendido en el propio centro de salud por el personal de guardia.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Municipal, y desde la sala de coordinación del 112 se dio aviso también a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de Soporte Vital Básico para asistir al menor.

