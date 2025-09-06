leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del nuevo radar fijo ubicado en la CL-623. L.G

Instalan un nuevo radar en una carretera autonómica leonesa

El dispositivo se ubica en la CL-623, a la altura de Lorenzana, tras un verano con más de 16.000 multas en la provincia

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:21

Los conductores de la provincia de León se han visto sorprendidos a principios de septiembre por la instalación de un nuevo radar en la carretera CL-623, a la altura de la localidad de Lorenzana.

Esta vía, escenario de varios accidentes mortales, ha estado sometida a obras en los últimos meses. De hecho, el pasado fin de semana el tráfico tuvo que ser regulado mediante un semáforo en el puente en dirección a León debido a los trabajos en curso.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) han confirmado que la ubicación del radar responde a criterios nacionales para reducir la siniestralidad en puntos especialmente peligrosos. Sin embargo, todavía no hay una fecha exacta para el inicio de su funcionamiento.

Velocidad y datos en época estival

En la zona la velocidad máxima permitida es de 90 km/h, aunque la cercanía a las localidades próximas reduce el límite a 50 km/h en determinados tramos.

Imagen del punto donde se situará el radar. L.N

Los datos del verano reflejan la magnitud del control en las carreteras leonesas: solo en julio se notificaron 851 multas de radares móviles en la provincia, cifra que bajó a 550 en agosto.

Además, León cuenta con dos radares entre los 50 que más sancionan en España: el de la A-66 entre Valdevimbre y Ardón, con más de 20.000 multas en 2024, y el del Manzanal, con más de 14.000 sanciones en lo que va de año.

