Un herido en una colisión entre un turismo y un tractor en un pueblo de León El accidente tuvo lugar en la carretera LE-5643, cruce con la CL-624, en la mañana de este sábado

Leonoticias León Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:30

Un hombre ha resultado herido en una colisión entre un turismo y un tractor registrada este sábado, 6 de septiembre, en la carretera LE-5643, en el cruce con la CL-624, kilómetro 6, a la entrada de Santa Olaja de Porma.

El siniestro se produjo a las 11:53 horas, momento en el que una llamada al Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León alertó del accidente. Según la información recibida, el herido, que viajaba en el turismo, se encontraba consciente tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias, Sacyl, que movilizó asistencia médica para atender al afectado.

