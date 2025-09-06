Retiran el radar de Padre Isla y exigen «rigor» en la reubicación de estos controles UPL ha enviado un comunicado su «alegría» tras la medida de retirada del dispositivo

Tras la retirada del radar instalado en la prolongación de la avenida Padre Isla, en la entrada al barrio de Eras de Renueva, el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha comunicado que «nos congratula que las quejas vecinales y la oposición del nuestro grupo, manifestada en el Pleno Municipal, haya tenido su efecto y conlleve la retirada del mismo».

Según denuncia el grupo, desde el mes de junio denunciaron a través de nota de prensa la colocación de este radar por tratarse de un tramo «sin peligro alguno» para peatones o vehículos, lo que evidenciaba un «mero afán recaudatorio por parte del equipo de gobierno«.

Desde UPL comunican que no se oponen a la instalación de controles de velocidad, de hecho han reclamado más vigilancia para evitar sucesos como carreras de coches, pero consideran que su instalación, además de «evitar dichos sucesos», deben de estar «justificada» por la peligrosidad del tramo y sirvan realmente para proteger la seguridad de los peatones y conductores.

Recolocación de dispositivos

Lo que remarcan es que «no se puede permitir es que estos dispositivos se ubiquen en lugares donde no existe riesgo alguno, convirtiéndolos en meros instrumentos de recaudación».

Por ello, exigen al equipo de gobierno del PSOE que «actúe con rigor a la hora de decidir la nueva ubicación de estos radares», atendiendo a las peticiones vecinales y a los puntos de la ciudad donde realmente es necesaria una mayor vigilancia para evitar excesos de velocidad.