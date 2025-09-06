Dos detenidos por tratar de introducir droga en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas Se les atribuye un presunto delito contra la Salud Pública por tráfico de drogas

El Equipo de Policía Judicial de Armunia, detuvo el pasado martes, 02 de septiembre, a un interno del Centro Penitenciario que, al regresar de un permiso penitenciario a finales del mes de agosto, los funcionarios sospecharon qué en el interior de su cuerpo pudiera portar alguna droga para meter en la prisión.

Solicitada la autorización Judicial oportuna, esta persona fue traslada al Hospital de León bajo custodia de la Guardia Civil donde se le localizaron varios envoltorios que contenían seis trozos de hachís con un peso aproximado de 62 gramos.

Una vez dado de alta, y trasladado nuevamente a la prisión, se procedió a su detención.

El pasado miércoles, días 03, se detuvo a una mujer de 26 años de edad, al «intentar introducir» tres bellotas de hachís con un peso aproximado de 70 gramos en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

La intervención se produjo en un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos. En este caso, los funcionarios de prisiones observaron a una mujer que ocultaba entre la ropa la droga ahora decomisada, la cual les entrega de forma voluntaria.

Por estos hechos, efectivos de la Unidad de Seguridad del Centro Penitenciario de la Guardia Civil proceden a su detención y traslado a las dependencias de la Guardia Civil de Mansilla de las Mulas (León), para continuar con el atestado.

En las dos actuaciones, las diligencias instruidas, detenidos y sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.