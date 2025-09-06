leonoticias - Noticias de León y provincia

Comisaría de Policía Nacional de Astorga.

Detienen a un menor por apuñalar por cuestiones sentimentales a un joven en las fiestas de Astorga

La agresión a un joven de 21, que tuvo que ser ingresado en el Hospital de León, se produjo en una reyerta multitudinaria durante un evento musical de las fiestas de Santa Marta

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:51

Agentes de la Policía Nacional de Astorga han detenido a un joven de 17 años como presunto agresor con arma blanca a un joven de 21 años durante la madrugada del sábado 30 de agosto en el marco de las fiestas de Santa Marta de la ciudad astorgana.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:15 horas, cuando los agentes intervinieron para separar a un numeroso grupo de jóvenes que participaban en una pelea múltiple durante un evento musical. Varios de los implicados presentaban cortes y contusiones, aunque en ese momento rehusaron tanto asistencia médica como presentar denuncia, ofreciendo versiones contradictorias sobre lo sucedido.

Media hora después, la Policía Nacional intervino de nuevo al tener conocimiento de que uno de los jóvenes identificados en la riña inicial presentaba una herida sangrante en el costado.

Agresión por temas sentimentales

La víctima, un joven de 21 años y natural de Astorga, señaló que había sido agredido con una navaja por uno de los participantes en la pelea. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en ambulancia al Hospital de León, donde permaneció ingresado varios días hasta recibir el alta médica.

Las investigaciones posteriores permitieron esclarecer el origen del altercado, que estaría relacionado con cuestiones sentimentales. El agresor, según la investigación, era amigo de la actual pareja de una joven que había mantenido previamente una relación con la víctima.

Tras la toma de declaraciones a testigos e implicados, los agentes lograron identificar plenamente al autor de la agresión, un menor de 17 años residente en San Andrés del Rabanedo. El joven fue localizado, detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

