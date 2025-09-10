Las noticias imprescindibles del miércoles 10 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 El mercado tradicional vuelve a casa

Satisfacción en León por el regreso del mercado a la plaza Mayor: «Es historia, gente, turismo, implicación, tradición». Alegría casi unánime entre vendedores, clientes, vecinos, hosteleros y comerciantes por un retorno esperado desde hace casi un año a pesar de que reconocen que septiembre no es un buen mes para las ventas.

2 Los quiz de leonoticias ¿Cuánto sabes de las 'celebrities' de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre las celebridades de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos.

3 Apuñalamiento en el Páramo

Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo. El herido fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital de León donde fue intervenido de urgencia debido a la gravedad de la lesión sufrida.

4 La Vuelta Ciclista a España en El Bierzo El Bierzo grita por Palestina al paso del pelotón: «Israel asesina, la Vuelta patrocina»

En Ponferrada, pitos, banderas y tensión marcaron el recorrido de la etapa 17 del campeonato nacional de ciclismo.

5 El título universitario va por barrios

Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar. Comprueba en nuestro gráfico interactivo qué calles de León cuentan con más habitantes con graduados superiores y dónde reside la gente con menor nivel académico.

6 «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»

Reparte 500.000 euros con un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla». El vendedor Óscar María Rodríguez repartió medio millón a un vecino de la localidad con un rasca que le dejó «blanco» al ver el premio.

7 El boom de los coches de alquiler

Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León. Los vehículos matriculados por un fabricante pasan de los 28 del mes de julio a cien en agosto, la cuarta parte de todos los de la provincia.

8 Sucesos en León

Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León. La víctima resultó herida en una pierna y fue atendida por los servicios de emergencias.

9 Jornada laboral de 37,5 horas

Nueva reivindicación por la reducción de la jornada laboral: «Hay que humanizar las relaciones laborales». La medida llegaría a beneficiar a más de 30.000 leoneses si saliera adelante y desde los sindicatos no entienden la oposición de algunos partidos políticos: «Tendrán que explicárselo a sus votantes».

10 Una calle internacional

La calle de una localidad de León se llena de banderas de todos los países. Se pretende así embellecer este enclave que transitan personas de medio mundo.

