Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar Comprueba en nuestro gráfico interactivo qué calles de León cuentan con más habitantes con graduados superiores y dónde reside la gente con menor nivel académico

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:20

Son dos zonas, apenas separadas por dos kilómetros, que comparten ciudad pero con un parámetro que las coloca a las antípodas. Una de ellas alcanza casi dos terceras partes de población -de más de 15 años- con educación superior completada -universitarios-; mientras en la otra no llegan ni al trece por ciento, y ambas están en León.

Esta diferencia tan extrema nace porque en la pequeña sección censal que conforman cuatro manzanas en el barrio de La Chantría en la intersección de las calles Velázquez con Fray Luis de León llegue, según los datos del INE de 2023, al 65,67 por ciento de su población con estudios superiores y casi otro 19 con la ESO -o equivalente- finalizada.

Mientras, en el otro extremo, en el barrio de Armunia, dentro de un área que conforman las calles San Juan Bosco, Bandonilla y la avenida Ruta de la Plata el porcentaje de personas con título universitario se queda en el 12,98 por ciento; mientras que más del 68 por ciento se han quedado en la barrera del graduado escolar -primer ciclo de la ESO o la antigua EGB- como techo.

Población con estudios superiores Población con segundo ciclo de ESO Población con primer ciclo de ESO Población con Educación Primaria o inferior

En general, las calles con más titulados, licenciados o graduados universitarios se concentran en el centro de León, la zona de la Universidad y algunos barrios como Eras de Renueva y La Lastra. En muchas de estas calles más de la mitad de sus habitantes con más de 15 años tienen finalizados estudios superiores.

En el otro extremo están aquellos barrios en los que el porcentaje de personas con estudios primarios o que no han completado el primer ciclo de secundaria supera con creces al de aquellos que han llegado con éxito a la universidad. Las pedanías de Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo, y los barrios de Armunia, El Crucero o la Inmaculada tienen muchas de sus calles con menos del 25 por ciento de titulados universitarios.

La estadística marca como en las zonas con índice más bajos de personas con estudios universitarios hay una menor renta disponible, mientras que en aquellos con índices más altos también crece la cantidad de dinero disponible por persona.