La calle de una localidad de León se llena de banderas de todos los países Se pretende así embellecer este enclave que transitan personas de medio mundo

Leonoticias León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:39

El Ayuntamiento de Astorga ha culminado una de las actuaciones más visibles en el entorno de Puerta Sol, punto emblemático de entrada del Camino de Santiago a la ciudad.

Tras las labores de limpieza y mejora iniciadas hace unas semanas, el consistorio ha finalizado su actuación con un conjunto de banderas que representan a los distintos países desde los que proceden los peregrinos que atraviesan Astorga en su ruta jacobea.

Con esta intervención, se completa el objeto de embellecimiento previsto para esta zona, reforzando tanto su atractivo visual como su carácter de lugar de acogida y encuentro de culturas.

El despliegue de las banderas simboliza el espíritu internacional del Camino y la hospitalidad de la ciudad hacia quienes la visitan.

Este proyecto se suma a las acciones de recuperación del entorno, como la limpieza de pintadas y la puesta en valor de los accesos, con las que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el patrimonio histórico y cultural de Astorga, al mismo tiempo que proyecta una imagen renovada y cuidada para peregrinos y visitantes.

El consistorio continuará trabajando en iniciativas que pongan en valor la ciudad y su papel destacado dentro del Camino de Santiago.