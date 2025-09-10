Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León Los vehículos matriculados por un fabricante pasan de los 28 del mes de julio a cien en agosto, la cuarta parte de todos los de la provincia

Lograr en un mes, y que ese mes sea agosto además, el 27 por ciento de las ventas de lo que llevamos de año; y que esa cantidad sea el 23 por ciento de todos los coches que se vendieron en León en esos 31 días da que pensar. Pero detrás de estos datos hay una explicación.

«Es un cliente, un flotista, que tiene domicilio fiscal en León, que ha comprado durante lo que va de año alguna unidad más de las que se han matriculado en agosto y que el año pasado conseguimos que eligiera uno de nuestros modelos. Este año la marca le ha hecho una buena oferta este pasado mes hay un volumen de matriculaciones potente por la flota de alquiler de esta empresa», comenta Samuel Darrosa, adjunto a la dirección de Leomotor sobre el porqué de los 100 coches matriculados por Renault en la provincia en el octavo mes de 2025.

Un dato que salta a la vista tras los 28 matriculados en julio y los 274 acumulados en esos siete primeros meses del año. Un centenar de vehículos que además suponen casi la cuarta parte de todos los del mercado en León, 438 en total. «Es un cliente que viene matriculando en León, que tiene más empresas«, añade Samuel Darrosa: »No matricula sólo en León porque tiene empresas radicadas en otros sitios. Sus volúmenes de compra hacen que, una marca que ronda los treinta coches vendidos al mes, de repente se ponga en 60 o más durante dos meses»

«Son más impuestos para León»

El directivo de esta cadena de concesionarios leoneses explica que «el cliente nos compra los coches a nosotros -al concesionario-. Los descuentos, en todas las marcas, los da el fabricante a sus clientes, dependiendo de su tipología de compra y sus volúmenes comprometidos, pero en este caso el que le vende los coches y los matricula somos nosotros», algo que asegura es muy positivo, no sólo para ellos como empresa: «Son buenas noticias que se invierta aquí. Al final son impuestos que se pagan en León, 'viñetas' -impuestos de circulación- anuales que se pagan en León, eso es bueno».

«Remonta la venta de coches en León»

«Toda venta es bienvenida«, reconoce Samuel que dice »que siempre es mejor vender diez que uno pero ahora«, explica este directivo de Leomotor sobre el negocio actual de los concesionarios, »con las gamas híbridas, con mantenimientos muy básicos, lo que prima es que el cliente pase las revisiones en casa, que al final es de lo que comemos mes a mes».

«Estas operaciones«, reconoce sobre la venta de unos 60 coches en agosto a una flota de vehículos de alquiler, »te dan un volumen de ventas, pero no nos puede distraer del día a día y el mercado particular, que es donde tenemos todos los esfuerzos y que es donde tenemos que estar luchando. En León se había empezado el año algo flojito en el tema ventas de coches pero está ya en la media de España y seguramente que en el último trimestre se supere la media nacional».