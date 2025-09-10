leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la Universidad de León.

Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León

La víctima resultó herida en una pierna y fue atendida por los servicios de emergencias

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:29

Este miércoles 10 de septiembre, a las 08:58 horas, una joven de 18 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo mientras cruzaba el paso de cebra situado frente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la calle Joaquín González Vecín.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de Castilla y León recibió el aviso y activó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl. Una ambulancia fue enviada al lugar para atender a la joven, que presentaba una herida en una pierna.

El atropello no se efectuó a gran velocidad debido a los límites establecidos en el lugar y, por lo tanto, el suceso no ha desencadenado mayores consecuencias.

