Satisfacción en León por el regreso del mercado a la plaza Mayor: «Es historia, gente, turismo, implicación, tradición»

Un puesto de embutidos en el regreso del mercado tradicional a la plaza Mayor de León el 10 de septiembre de 2025.

El exilio obligado del mercado tradicional de la plaza Mayor ha terminado y los puestos han vuelto a llenar de color y vida la fría superficie de la remozada ágora del casco histórico de León.

«Esto es una maravilla», dice mientras no para de sonreír y atender a un cliente tras otro Alberto Arias: «Esto es la historia, gente, turismo, implicación, todo. A la gente le gusta, la organización, el espacio, todo mucho mejor. Y el ambiente, que es un ambiente de mercado. Esto es tradición, esto es de toda la vida», comenta el de embutidos Lucio en una mañana de ajetreo constante.

Alberto, como sus compañeros que colocan sus furgonetas llenas de quesos, embutidos y productos tradicionales de nuevo en la plaza Mayor eran de los que hubieran preferido la plaza de Regla para el traslado provisional y que contaban las horas de unas obras que parecían no tener fin. En el otro lado, con muchos más puestos, los vendedores de fruta y verdura estaban encantados con el aparcamiento de San Pedro aunque el regreso no les ha sentado nada mal.

«No nos podemos quejar»

Valeriano Calleja: «De momento muy bien. Esto está muy nuevecito, estamos como un niño con zapatos nuevos. La verdad que estamos bien. Puede ser la novedad porque septiembre es un mes duro para nosotros, pero bien, no nos podemos quejar», reconoce el vendedor de frutas Calleja: «Yo personalmente sí me hubiera quedado en San Pedro pero estamos bien en todos los sitios, no tenemos problema. No hay mucha distancia entre ambas ubicaciones y cualquiera que quiera acudir lo tiene fácil«.

Con poco tiempo para atender preguntas por el constante paso de compradores, Valeriano sostiene que las pocas quejas llegan de aquellos a los que el regreso aleja un mercado que han tenido casi un año al lado: «Había mucha gente que preguntaba cuándo veníamos aquí y hay opiniones de todo tipo, pocas malas sobre de todo los que ahora les pilla más lejos».

Valeriano Calleja, Diego Santiago y Alberto Arias en sus puestos en el mercado de la plaza Mayor de León. A.P.C.

Entre los que estaban más contentos en San Pedro y los que querían volver cuanto antes a la plaza Mayor están los vendedores de textil y otros artículos, como Diego Santiago que, al igual que Valeriano, lamenta el regreso en septiembre pero se muestra contento por el retorno: «Estamos en un mes un poco flojo con la gente que ha venido de vacaciones, la vuelta al cole... Aquí tiene otra vida esto«.

«Nos prometió que volvíamos sí o sí»

«La concejala nos prometió que volvíamos, que esto tenía que ser sí o sí y mira», comenta 'Santi' sobre la visita de Camino Orejas: «Ha pasado por aquí y en el Ayuntamiento están muy contentos. Y los de los bares de alrededor también porque me habían dicho que estaba muy parada la cosa, que ahora con el mercado viene más gente porque además ha estado siempre aquí, la gente está acostumbrada».

Ampliar La concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del ayuntamiento de León paseando por el mercado don dos funcionarios del consistorio. A.P.C.

La única 'pega' para él y sus compañeros es que el espacio que sí han ganado en la plaza no cambia en la calle Plegarias: «Aquí hay el espacio que hay pero nos arreglamos entre unos y otros, somos todos compañeros y tenemos que arreglarnos. En la plaza queda más amplio y todo el mundo está muy contento por les pilla mejor, están acostumbrados y es lo típico de aquí. Llevo tanto tiempo que yo creo que me salieron los dientes detrás de un puesto», afirma con una sonrisa 'Santi'.

Mismo espacio para unos y más para otros, los que siguen en la plaza Mayor, que algunos comerciantes agradecen aunque no dejan de lamentar que el motivo es que «cada vez somos menos».

«Estaba contando los días»

Salvo algunos clientes a los que la vuelta a la ubicación original les añade metros para ir a hacer la compra, a la gran mayoría se les nota que estaban esperando este momento: «Estoy encantada porque vivo en la zona, vivo aquí alrededor. Y el trasladarlo allí era un poquito más de distancia, pero rompía los esquemas. A mí me los ha roto, porque lo que tengo con este punto es sentimental. Ya venía aquí con mi madre, la veía regatear y yo tengo que venir aquí... Mira qué manías. Estaba contando los días», rememora aliviada una clienta mientras da una vuelta antes de comprar: «Estoy dando la vuelta primero para ver al y a ver a la gente que conozco. Yo creo que ellos están muy contentos de volver y nosotras también. Así que estupendo. Veo la distribución como que es más cómodo, como más amplio, los puestos un poquito más separaditos unos de otros».

Un hombre jubilado que viene de comprar la fruta comenta satisfecho que «siempre venía aquí, vengo los miércoles, todos los miércoles. Y entonces pues bien. Por distancia me da igual y de momento sin novedad. Yo creo que está bien, muy bien. Además aquí se defiende uno porque hay más espacio».

Comentarios positivos sobre un regreso en el que la 'novedad' y que el turismo todavía pesa han permitido que el reestreno haya dejado buenas sensaciones que habrá que corroborar según pasen las semanas y el otoño avance.