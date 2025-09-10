Nueva reivindicación por la reducción de la jornada laboral: «Hay que humanizar las relaciones laborales» La medida llegaría a beneficiar a más de 30.000 leoneses si saliera adelante y desde los sindicatos no entienden la oposición de algunos partidos políticos: «Tendrán que explicárselo a sus votantes»

Dani González León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:53 | Actualizado 13:02h.

Los sindicatos se han vuelto a concentrar este miércoles para reclamar que prospere la ley que regula la reducción de jornada laboral a las 37,5 horas y que, según cifras de las organizaciones sindicales, afectaría a unos 30.000 leoneses.

Este miércoles se decidía si esta ley llegaba a debatir en el Congreso, de ahí el motivo de esta concentración frente a la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) como representante de la patronal.

«La jornada de 40 horas tiene más de un siglo de antigüedad y el mundo evoluciona. Necesitamos una jornada actualizada y un soporte legal para ello. Gracias a la negociación colectiva, en León tenemos una jornada media de unas 38,5 horas», expone la secretaria provincial de CCOO, Elena Blasco.

Ver 11 fotos Concentración de este miércoles ante la sede de la Fele. DG

Los representantes sindicales se han mostrado críticos con los partidos políticos que han mostrado su oposición a esta ley - PP, Vox y Junts - y tienen curiosidad por saber «cómo explican este 'no' a sus votantes». «Es un beneficio para toda la clase trabajadora», indica Blasco. «Hay partidos donde las encuestas muestran que más del 80% de sus votantes están a favor de la medida. Tendrán que explicarlo ello», ha indicado el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, que también ha tenido palabras de condena al genocidio que se está produciendo en Gaza y de «solidaridad y apoyo» a las zonas afectadas por los incendios además de «reivindicación» de unas mejores condiciones laborales para las brigadas.

Sectores «precarios» y femeninos

Sostienen que esta ley tendría un impacto «directo» sobre los sectores «más precarios», según Reguero, y también sobre las mujeres: «La brecha de género laboral es importante, también en este ámbito», continua Blasco. «Tenemos los salarios más bajos de España y somos uno de los territorios donde más horas extra se hacen y ni se registran ni se pagan», lamenta Reguero.

Esta reducción de la jornada laboral permitirá «una mayor conciliación» y «beneficios» para las salud física y mental de los trabajadores, según la líder de CCOO, en una medida que, apunta, no tendría repercusiones «en la productividad y en la competitivad». «Hay que humanizar las relaciones laborales», sostiene.

«Es muy sencillo: queremos vivir mejor, tener más tiempo para conciliar y disfrutar. Y no va en contra de las empresas, lo que sucede es que siempre han sido reacios a cualquier avance», argumenta Reguero, que insiste en que «no se es más productivo por trabajar más horas».