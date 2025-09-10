¿Cuánto sabes de las 'celebrities' de León?

Banderas de León en el programa de una de las celebrities de la provincia.

León es una tierra de cultura, historia y celebridades. Deportistas, presentadores, escritores o cantantes dan lustre a la provincia leonesa.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a sus celebridades.

1 de 10 Es uno de los presentadores de programas de información más reputados del país Es un hombre al que le gusta que la información y la última hora siempre esté al rojo vivo Carmelo Gómez Antonio García Ferreras El leonés suma más de una década al frente de este programa, uno de los más reconocidos en las mañanas. Imanol Arias Dani Martínez 2 de 10 Pasó de levantar el banderín a ser habitual tertuliano de El Chiringuito Es el analista arbitral que Josep Pedrerol se ha llevado consigo a su programa deportivo Jorge Valdés Antonio García Ferreras Manolo Martínez Rafa Guerrero Fue árbitro durante más de dos décadas a la par que trabajaba en el Colegio Trepalio de Trobajo del Camino 3 de 10 Ha recorrido decenas de pueblos en su helicóptero, además de protagonizar innumerables aventuras por todo el planeta... e incluso fuera de él El Dakar, expediciones a todos los rincones del planeta o, incluso, abrir rutas de bicicleta de montaña, aparecen en su historial Jesús Calleja El 'Planeta Calleja' es conocido en todo el país y sus aventuras también. Es, sin duda, uno de los leoneses más conocidos Pablo Álvarez Sara García Dani Martínez 4 de 10 Es uno de los poetas que, con sus versos, más oposición mostró al Franquismo en la última etapa de la dictadura Y, cada vez que tiene la oportunidad, sigue siendo muy reivindicativo a la par que su poesía no deja de evolucionar Carmelo Gómez Antonio Gamoneda Premio Cervantes en 2006, es uno de los literatos más notables de una provincia especialmente prolífica en este arte. Padre Isla Carmen Lomana 5 de 10 Medallas olímpicas, mundiales y europeas pueblan su palmarés en un deporte en el que es una de las pioneras en España Su deporte es uno de los que más fuerza emplea a la par que ella le daba su toque más sentido celebrando sus éxitos con un corazón Blanca Fernández Carolina Rodríguez Margarita Ramos Lydia Valentín Campeona olímpica en 2012 y con diversas medallas olímpicas, mundialistas y europeas, es, probablemente, la mejor deportista leonesa de todos los tiempos. 6 de 10 Modelo y Miss Universo España en 2020, practicaba equitación y baloncesto de pequeña Y, cosas de la vida, ahora está casada con un prestigioso futbolista Carolina Rodríguez Andrea Martínez En 2020 se coronó como la mujer más guapa de España y ha continuado su carrera como modelo Carmen Lomana Samantha Hudson 7 de 10 Estos dos leoneses despegaron y no hay quien les pare, tanto que han llegado al espacio Son dos de las figuras más reconocidas en el mundo de la ciencia nacional actual y pioneros españoles en su campo Pablo Álvarez y Sara García En 2022, fueron seleccionados para el programa europeo espacial y pronto llegarán al espacio. Café Quijano La Cultural y Deportiva Leonesa Jesús Calleja y Dani Martínez 8 de 10 Empresaria y tertuliana, ha llegado incluso a ser actriz, siendo una de esas figuras que ejemplifica el 'glamour' Reside habitualmente en Madrid, pero cada vez que puede visita su ciudad natal Andrea Martínez Samantha Hudson Lydia Valentín Carmen Lomana Sus apariciones en la prensa rosa y distintas tertulias televisivas le confirieron su fama. 9 de 10 Siempre que puede 'farda' de ser de León, tanto en sus monólogos, en sus espectáculos o en los programas de televisión que participa La cecina, su etapa como jugador de baloncesto y su pueblo son sus principales argumentos para presumir de orígenes. Jesús Calleja Carmelo Gómez Dani Martínez Es uno de los grandes embajadores de León y de la provincia, de su bandera y de sus bonanzas. Rafa Guerrero 10 de 10 Siempre tienen a la Lola presente en sus pensamientos desde la cúspide de la música nacional. Les gusta frecuentar mucho la taberna del Budha y siguen triunfando en la música Café Quijano Más de 20 años en lo más alto de la música y colaboraciones de todo tipo son la carta de presentación de este grupo leonés que se sigue reinventando. The Bright El Monoloco Los hermanos Martínez

