leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Banderas de León en el programa de una de las celebrities de la provincia.
Los quiz de leonoticias

¿Cuánto sabes de las 'celebrities' de León?

¿Cuánto saben los leoneses sobre las celebridades de la provincia? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

Dani González

León

Lunes, 8 de septiembre 2025

León es una tierra de cultura, historia y celebridades. Deportistas, presentadores, escritores o cantantes dan lustre a la provincia leonesa.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios en cuanto a sus celebridades.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

Otros quiz de leonoticias

1 de 10

Es uno de los presentadores de programas de información más reputados del país

Es un hombre al que le gusta que la información y la última hora siempre esté al rojo vivo

Carmelo Gómez
Antonio García Ferreras
Imanol Arias
Dani Martínez

2 de 10

Pasó de levantar el banderín a ser habitual tertuliano de El Chiringuito

Es el analista arbitral que Josep Pedrerol se ha llevado consigo a su programa deportivo

Jorge Valdés
Antonio García Ferreras
Manolo Martínez
Rafa Guerrero

3 de 10

Ha recorrido decenas de pueblos en su helicóptero, además de protagonizar innumerables aventuras por todo el planeta... e incluso fuera de él

El Dakar, expediciones a todos los rincones del planeta o, incluso, abrir rutas de bicicleta de montaña, aparecen en su historial

Jesús Calleja
Pablo Álvarez
Sara García
Dani Martínez

4 de 10

Es uno de los poetas que, con sus versos, más oposición mostró al Franquismo en la última etapa de la dictadura

Y, cada vez que tiene la oportunidad, sigue siendo muy reivindicativo a la par que su poesía no deja de evolucionar

Carmelo Gómez
Antonio Gamoneda
Padre Isla
Carmen Lomana

5 de 10

Medallas olímpicas, mundiales y europeas pueblan su palmarés en un deporte en el que es una de las pioneras en España

Su deporte es uno de los que más fuerza emplea a la par que ella le daba su toque más sentido celebrando sus éxitos con un corazón

Blanca Fernández
Carolina Rodríguez
Margarita Ramos
Lydia Valentín

6 de 10

Modelo y Miss Universo España en 2020, practicaba equitación y baloncesto de pequeña

Y, cosas de la vida, ahora está casada con un prestigioso futbolista

Carolina Rodríguez
Andrea Martínez
Carmen Lomana
Samantha Hudson

7 de 10

Estos dos leoneses despegaron y no hay quien les pare, tanto que han llegado al espacio

Son dos de las figuras más reconocidas en el mundo de la ciencia nacional actual y pioneros españoles en su campo

Pablo Álvarez y Sara García
Café Quijano
La Cultural y Deportiva Leonesa
Jesús Calleja y Dani Martínez

8 de 10

Empresaria y tertuliana, ha llegado incluso a ser actriz, siendo una de esas figuras que ejemplifica el 'glamour'

Reside habitualmente en Madrid, pero cada vez que puede visita su ciudad natal

Andrea Martínez
Samantha Hudson
Lydia Valentín
Carmen Lomana

9 de 10

Siempre que puede 'farda' de ser de León, tanto en sus monólogos, en sus espectáculos o en los programas de televisión que participa

La cecina, su etapa como jugador de baloncesto y su pueblo son sus principales argumentos para presumir de orígenes.

Jesús Calleja
Carmelo Gómez
Dani Martínez
Rafa Guerrero

10 de 10

Siempre tienen a la Lola presente en sus pensamientos desde la cúspide de la música nacional.

Les gusta frecuentar mucho la taberna del Budha y siguen triunfando en la música

Café Quijano
The Bright
El Monoloco
Los hermanos Martínez

leonoticias ¿Cuánto sabes de las 'celebrities' de León?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Cuánto sabes de las 'celebrities' de León?

¿Cuánto sabes de las &#039;celebrities&#039; de León?