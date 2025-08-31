Las noticias imprescindibles del domingo 31 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Domingo, 31 de agosto 2025, 19:52

1 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada

La seguridad sigue teniendo «algún guerrero que no se adapta a vivir» pero que no impide que sea una zona «tranquila y cómoda» que tiene en el parque de Quevedo su gran emblema.

2 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap

Cada uno de ellos podrá alojar seis unidades de estas aeronaves no tripuladas que empezarán a entregarse en 2027.

3 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»

Jóvenes leoneses relatan cómo funciona Rover, la plataforma en aúge para cuidar animales, y cómo se han convertido en la opción de confianza para decenas de familias este verano.

4 Más homicidios y menos violaciones en León durante la primera mitad de 2025

Los datos sobre criminalidad del primer semestre muestran, comparados con los de 2024, el descenso en algunos puntos mientras que en otros se sufre un gran repunte.

5 León enfrenta su mayor desastre: 114.000 hectáreas consumidas por incendios en tres semanas

Hasta ocho incendios propios, importados o exportados a otras provincias han superado las 5.000 hectáreas en tres semanas devastadoras que han hecho de León la provincia con más superficie quemada en España.

6 Un choque en la Ap-66 en León se salda con dos heridos

Dos vehículos habrían impactado poco después del peaje de la autopista en sentido Asturias.

7 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo

Cuando terminen las comparecencias y la mesa de la comisión considere que ya han finalizado los trabajos, la comisión tendrá dos meses para emitir un dictamen con las conclusiones a las que han llegado.

8 Mejoría insuficiente del Abanca Ademar en un duelo lleno de polémica

El conjunto de Dani Gordo cayó ante el Oporto peleando hasta el final en un encuentro con hasta tres expulsiones para los portugueses.

9 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León

El accidente ha ocurrido en la CL-626 en La Magdalena, en el término de Soto y Amío.

10 De Ponferrada a Miami, el salto internacional de la DJ berciana Jennifer Cach

Tras un año de trabajo y contactos en Atlanta y Miami, la artista berciana debutará en dos de los clubes más vibrantes de la ciudad, llevando su estilo y el espíritu del Bierzo a nuevas salas.

