Una moto tras sufrir un accidente en una imagen de archivo.

Un conductor resulta herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León

El accidente ha ocurrido en la CL-626 en el término de Soto y Amío

León

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:53

El 112 ha recibido un aviso sobre un accidente en torno al kilómetro 80 de la CL-626 en León. Según la información un motorista habría colisionado contra un edificio a las 14:10 de este domingo 31 de agosto.

El aviso contaba que el motorista estaba consciente y dolorido tras chocar contra una casa La Magdalena, en el término municipal de Soto y Amio.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para atender al herido del que se desconocen datos de edad, estado actual de salud y los motivos del accidente.

