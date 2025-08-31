Un conductor resulta herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León El accidente ha ocurrido en la CL-626 en el término de Soto y Amío

Una moto tras sufrir un accidente en una imagen de archivo.

Leonoticias León Domingo, 31 de agosto 2025, 14:53 | Actualizado 15:01h. Comenta Compartir

El 112 ha recibido un aviso sobre un accidente en torno al kilómetro 80 de la CL-626 en León. Según la información un motorista habría colisionado contra un edificio a las 14:10 de este domingo 31 de agosto.

El aviso contaba que el motorista estaba consciente y dolorido tras chocar contra una casa La Magdalena, en el término municipal de Soto y Amio.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para atender al herido del que se desconocen datos de edad, estado actual de salud y los motivos del accidente.